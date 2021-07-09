Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
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Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Adil Bölkü yönetimindeki 34 UH 1226 plakalı kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki 34 DOB 994 plakalı servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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Tekirdağ'da kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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