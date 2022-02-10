Son dakika haberi! İki çocuğun sel sularına kapılarak öldüğü yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl iki çocuğun sel sularına kapılarak boğulduğu alanda bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla oluşturulan, İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen bilirkişi heyeti, Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder'in (8) yaşamını yitirdiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dere yatağına geldi.

Heyet, çocukların sel suyuna kapıldığı kanalizasyon su gideri hattının başlangıcında ve çocukların ölü bulunduğu 500 metre ilerideki dere yatağında inceleme yaptıktan sonra, aynı olayda çevredekiler tarafından kurtarılan Barış Aslan'ı (9) dinledi.

Yaşadıklarını gazetecilere de anlatan Aslan, "Yolda yürüyorduk. Sonra buraya geldik. Suya ayaklarımızı soktuk ama su dalgalıydı. Mustafa ağabeyim ile Burak suya kapıldı, ben tutundum. Sonra beni kurtardılar." dedi.

Mustafa Aslan'ın babası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aslan ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu olayın yaşanması insanlığa yakışmıyor. Biz buranın yapılması için, tedbir alınması için çok çaba sarf ettik. Burada iki günahsız evlat öldü gitti. En azından bu acının üzerine şuraya bir kepçe vurmalarını beklerdim. Aradan geçen 9 ayda halen bir çalışma yok." diye konuştu.

25 Haziran 2021'de öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüşmüş, Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Aslan (13), kardeşi Barış Aslan (9) ile Burak Önder (8) sele kapılmıştı.

Selin sürüklediği çocuklardan Mustafa Aslan ve Burak Önder yaklaşık 500 metre ilerideki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulunmuş, Aslan ve Önder hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Barış Aslan ise çevredekilerce son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.