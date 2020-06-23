Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı
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Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralıTEKİRDAĞ-İstanbul karayolunda yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak seyahat eden Elmas Yılmaz, (61) hayatını kaybetti.

23.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:26

Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı

TEKİRDAĞ-İstanbul karayolunda yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak seyahat eden Elmas Yılmaz, (61) hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü Kubilay K., ve midibüs sürücüsü Emrah Ö., ile birlikte 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Tekirdağ, İstanbul karayolu, Karaevli Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan gelip Tekirdağ istikametinden yola çıkan Kubilay K, idaresindeki 34 CJH 102 plakalı otomobil, İstanbul yönünden kent istikametine hızla seyir eden Emrah Ö, idaresindeki 23 DS 403 hafif ticari minibüsün çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kubilay K ve bir yolcu yaralanırken aynı otomobildeki Elmas Yılmaz (61), kaza anında otomobilden yola fırlayarak hayatını kaybetti. Diğer ticari minibüste ise sürücü Emrah Ö ve 6 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE BEBEK PUSETİ ÇOCUK VARDI ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları olay yerinde alarak çevredeki hastanelere sevk ettiler. Kazaya karışan otomobilin,çerisinde bebek puseti gören ekipler, bebek olma şüphesiyle otluk alanda arama yaptı. Daha sonra kazazedelerin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri bebeğin evde olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza sonrası Tekirdağ-İstanbul yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde incelemelerin ardından Elmas Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerinden cenaze aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA

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