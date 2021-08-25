Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu

Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servise bakım için bırakılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servise bakım için bırakılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 7 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan 59 EG 866 plakalı halk otobüsü önceki gün arızası nedeniyle servise bırakıldı. Aracı test etmek için sanayi sitesi içerisinde sürüşe çıkan görevlinin idaresindeki araç ilk bilgilere göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs park halindeki bir dorseye çarparak durdu. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 yaşındaki kızına alkol içeren anne, mahkemede kendini bu sözlerle savundu: Şaka amaçlı çekildi
3 yaşındaki kızına alkol içeren anne, mahkemede kendini bu sözlerle savundu: Şaka amaçlı çekildi
Eski eşinin 3 yaşındaki kızına alkol içirdiğini söyleyen baba isyan etti: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
Eski eşinin 3 yaşındaki kızına alkol içirdiğini söyleyen baba isyan etti: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:47:09. #1.15#

title