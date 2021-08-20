Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmişi MÖ 600'lü yıllara dayanan Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmişi MÖ 600'lü yıllara dayanan Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Mimar Sinan Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından başlatılan kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra farklı alanlardan uzman kişiler de görev yapıyor. Kazı çalışmalarının 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdem, AA muhabirine, bilimsel literatürde Perinthos'un, MÖ 600 yıllarında Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun kabul edildiğini söyledi. Kazılar sayesinde tarihin izlerini ortaya çıkartmaya çalışacaklarını belirten Erdem, "Kentin içinde kalan bazı kalıntılar Roma dönemine ait gibi ama daha öncesine ait kalıntılar da var. Perinthos Trak eyaletinin başkentliğini yapmış bir kent. O dönem İstanbul'dan başkentliği almış ve imparatorların gözde kenti olmuş. O dönemde imparatorları onurlandırmak için çeşitli yapı ve yazıtların yapıldığını biliyoruz." dedi.

Antik kentteki akropol bölümüne şimdiye kadar hiç dokunulmadığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Bu yüzden kazılarımıza akropolden başladık. Akropol büyük bir alan, burada kamu yapıları var. Tiyatro alanının yeri belli. Taşlar geçmiş dönemlerde taşınmış ama gömülmüş durumda olanların olup olmadığı kazılarla belli olacak. Çok büyük bir tiyatro burası. Tiyatroya yakın tonozlu yapı var. Çok ilginç ve araştırmaya değer bir yapı. Tapınak alanı dediğimiz bölge kazı çalışmalarıyla detaylı olarak yapının niteliği anlaşılacak."

"Gezi yolu oluşturulacak"

Erdem, kazı çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sürdüreceğini aktararak şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla ilk başta 15 kişilik bir ekiple çalışmalara başladık. İlerleyen dönemlerde sayımızı artırarak kentin farklı alanlarında kazı çalışması yapacağız. Daha önce burada bazilika ortaya çıkartıldı ve üst örtü projesi yapılacak. Bazilikadan başlayıp, akropole ulaşan bir gezi yolu oluşturmayı düşünüyoruz. Bu yol boyunca da vatandaşları bilgilendirecek tabelalar konulacak. Burada bir gezi rotası oluşturmayı hedefliyoruz. Kazının yanı sıra buraya gelenlerin bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak."

"Perinthos Antik Kenti turistlerin uğrak yeri olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Marmaraereğlisi'ndeki tarihi kentin açık hava müzesini andırdığını, burada birçok medeniyetin izlerinin görülebileceğini ifade etti. Antik kentte yapılacak kazıların Tekirdağ'ın tarih ve kültür turizmi için önemine işaret eden Hacıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekirdağ'ın turizmde eksik bir ayağı vardı, tarih ve kültür turizmi. Perinthos Antik Kenti'ndeki kazılarla tarih ve kültür turizmi rotasının en önemli ayağı oluşturulacak. Akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki kazıların da 12 aya yayılması ve oranın bir ören yeri olması sağlanacak. Artık Tekirdağ'ın yollarını transit kullanan yerli ve yabancı turistler öncelikle Perinthos Antik Kenti'ni ardından da diğer tarih ve kültür turizm öğelerini barındıran yerleri ziyaret etmiş olacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman