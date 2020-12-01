Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz"
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Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz"

01.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:23
Tekin,

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Korona virüs vaka sayıları en fazla artış gösteren İller arasında Zonguldak gelmektedir.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Korona virüs vaka sayıları en fazla artış gösteren İller arasında Zonguldak gelmektedir. İlçemizde de son günlerde vaka sayılarında hızlı bir artış vardır. Bu nedenle Alaplı Belediyesi olarak 2021 yıl itibariyle vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlayan yaşam kaynağımız suya zam yapmama kararı aldık" dedi.

Alaplı Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede hızlı bir artış olduğunu söyledi.

Alaplı Belediyesi olarak korona virüs vakasının ilk görüldüğü günden itibaren salgına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Tekin, "Korona virüs vaka sayıları en fazla artış gösteren İller arasında Zonguldak gelmektedir. İlçemizde de son günlerde vaka sayıları ve koronavirüse bağlı ölüm oranlarında hızlı bir artış vardır. Korona virüs vakasının Ülkemizde ilk görüldüğü günden itibaren salgınla mücadelede Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Nisan ayında su ücretlerine 4 ay boyunca yüzde 20 oranında indirim yapmıştık.2021 yıl itibariyle vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlayan yaşam kaynağımız olan suya zam yapmama kararı aldık. İnanıyorum ki el birliğiyle bu zor günleri atlatarak bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Öncelikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor ve tüm sağlık çalışanlarına, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca tedavileri süren AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Yaşar Karacan'a ve İYİ Parti İlçe Başkanı Emrullah Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevdiklerimize gönülden sarılmaya hasret kaldığımız bugünlerde sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz, evinden, ailesinden ayrı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimiz sunuyor görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

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Tekin, 'Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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