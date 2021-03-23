Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi'ne taşındı
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Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi'ne taşındı

23.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:34
Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi'ne taşındı

Nilüfer Belediyesi'nin engellilere hizmet vermek için kurduğu Tekerlekli Sandalye Tamirevi, artık Konak Mahallesi'ndeki yeni yerinde faaliyetine devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin engellilere hizmet vermek için kurduğu Tekerlekli Sandalye Tamirevi, artık Konak Mahallesi'ndeki yeni yerinde faaliyetine devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete açtığı Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelli bireylerin bozulan tekerlekli sandalyelerinin tamirinin ücretsiz yapıldığı tamirevi, artık yeni yerinde hizmet veriyor. Alaaddinbey Mahallesi'ndeki yerinden, Konak Mahallesi'nde ulaşımı kolay bir noktaya taşınan tamirevi, bundan böyle şehir merkezinde hizmet verecek. Sadece Nilüfer'de yaşayanlara değil Bursa'da yaşayan bütün engelli bireylere ücretsiz hizmet verilen tamirevinde, akülü ve aküsüz elektrikli sandalyelerin bakım ve onarımı ücretsiz yapılıyor. Araçların, akü ve tekerlek değişimlerinin yanı sıra elektronik, motor, şarj cihazı ve döşeme gibi her türlü tamirinin yapıldığı atölye sayesinde, araçlar ilk günkü yeniliğine kavuşuyor. Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamirevi çalışanları, talep edilen adrese mobil araçları ile giderek önce aracın arıza tespitini yapıyor. Arıza durumuna göre işlemler ya yerinde ya da Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nde yapılıyor. Atölyede bakım ve onarımı yapılan tekerlekli sandalyeler, ardından tekrar alındığı adrese teslim ediliyor.

Verdiği hizmetle ulaşımda engelleri ortadan kaldıran Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamirevi, açıldığı günden bu yana 883'ü Nilüfer'de, 1623'ü Bursa'nın diğer ilçelerinde olmak üzere toplam 2506 tekerlekli sandalye tamir işlemi gerçekleştirdi.

Akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye bakım ve onarım hizmetinden yararlanmak isteyenler 444 16 03 veya 245 34 46 numaralı telefonu arayarak arıza kaydı yaptırabilir. - BURSA

Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi'ne taşındı
Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi'ne taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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