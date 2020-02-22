: Teke Deresi'ndeki kirlilik araştırılıyor - KIRKLARELİ

22.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:22

Kırklareli'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin renginin değişmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dokuzhöyük köyünden geçen Teke Deresi ile İnece beldesindeki peynir altı suyu işleme tesislerinde incelemelerde bulundu.

Arıtma sisteminde eksiklikler olduğu belirlenen tesisin çalışmalarının geçici bir süre durdurulması için tutanak hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnece beldesi, Dokuzhöyük ve Haznedar köylerinden geçen derenin gri ve beyaz renkte akmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bölgedeki peynir altı suyu işleme tesislerinin atıklarını İnece Belediyesine ait arıtma tesisine götürdüklerini ifade eden Canbek, Belediye tesislerinin de yeterli düzeyde çalışmadığını dile getirdi.

Geçen ay bu konuda Belediye görevlileri ile bir toplantı düzenlendiğini ve yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Canbek, "Dere belirli zamanlarda renk değiştiriyor. Dün de derenin renk değiştirdiği ihbarı üzerine ekiplerimiz çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay önce de derenin renk değiştirmesi üzerine yaptığımız çalışmada atığın İnece Belediyesinden atıldığını tespit ettik ve gerekli yasal süreci başlattık. Amacımız tesisin düzgün çalıştırılması ve derenin eskisi gibi akmasını sağlamaktır." diye konuştu.

"Arıtmamızın kapasitesi yetmiyor"

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ise arıtma tesislerinde biyolojik ve evsel atıkları arıtıldığını belirtti.

Tesisin kapasitesinin günlük 500 metreküp olduğunu anlatan Vardar, buraya gelen atıkların bu kapasiteyi aştığını ve bu nedenle derenin kirlendiğini söyledi.

Arıtma tesisinin kapasitesinin üzerinde çalıştığını vurgulayan Vardar, şunları kaydetti:

"Arıtmamız nizami şekilde çalışıyor ama kapasitesinin üzerinde atık geldiği için yetmiyor. Sıkıntımız bu. Bu sıkıntıyı çözmek için 2-3 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Ek bir arıtma daha yapacağız. Çalışmalarımız zaten bu yönde sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Valilik de bizlere destek veriyor. En kısa sürede bunu çözeceğiz. Tabii gönül istemez doğayı katletmek ama maalesef mevcut fabrikalarda 400 insan ekmek yiyor. Bu sorunlar en kısa sürede çözülecek. Peynir altı suyu dereyi kirletiyor. Sorun tabii ki büyük ama çözeceğiz."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ocak ayında düzenlediği toplantıda, İnece beldesinde kirliliğiyle gündeme gelen Teke Deresi'ne karışan atığın İnece Belediyesince dereye bırakıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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