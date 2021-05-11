Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.