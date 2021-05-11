Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
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Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HADİSE

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

GÜLBEN ERGEN

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

KAAN YILDIRIM

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

BERGÜZAR KOREL

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

FUNDA ARAR

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

TARKAN

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

FETTAH CAN

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

DEMET AKALIN

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı

ALİŞAN

Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail'i kınadı
Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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