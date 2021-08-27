Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı
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Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı

Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sürücüleri kurallara uymaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sürücüleri kurallara uymaları konusunda hatırlatmada bulundu. Trafikte durdurulan araçların sürücülerine özellikle emniyet kemeri ve telefonla konuşmama uyarıları yapan ekipler, sürücülere kuralların içerdiği broşür ve araba kokusu ile mutfak önlüğü dağıttı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'in de katılımıyla gerçekleştirilen sosyal farkındalık uygulamasında, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Yunus ekipleri görev aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmada tek tek durdurulan araç sürücülerine, başta dönel kavşaklarda geçiş önceliği olmak üzere, direksiyondayken cep telefonu kullanmama ve emniyet kemeri kullanımının önemini belirten bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Emniyet güçleri, dönel kavşaklarda, dönel kavşak içerisindeki araçların geçiş önceliğinin bulunduğu, araç kullanırken cep telefonuyla arama yapmak gibi davranışların sürücünün dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonunun bozulmasına neden olarak ölümcül kazalara yol açabileceğini hatırlattı. Ayrıca hayat kurtaran ve doğru takılmış bir emniyet kemerinin insan bedenini çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45 kamyonetlerde de yüzde 60 oranında azalttığını konusunda bilgilendirme yapılırken, motosiklet kazalarında yaralanma ihtimalinin otomobil kazalarına göre çok daha yüksek olduğu, diğer koruyucu giysilerle birlikte motosiklet kaskının, kaza anında ölüm ve yaralanmayı en aza indirdiği, bu oranın ölümlerde yüzde 70, yaralanmalarda ise yüzde 45 gibi çok büyük bir oranda fark gösterdiği konularında önemli bilgilendirmelerde de bulundu. - EDİRNE

Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı
Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı
Tek tek araç sürücülerine hayat kurtaracak kuralları hatırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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