Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddia

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir kararla 2018'de başlayan evliliklerini noktalamıştı. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, Altundaşar'ın çocuk istediği ancak Dizdar'ın buna olumsuz yanıt vermesi nedeniyle söz konusu evlilik bitti.

Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Dizdar ve Altundaşar, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

"ÇİRKİN İDDİALARIN GERÇEKLİK PAYI YOK"

Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi. Güzel oyuncu, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK NEDENİYLE AYRILDIKLARI İDDİASI GÜNDEMDE

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Gürhan Altundaşar'ın çocuk isteğine Merve Dizdar'ın olumsuz yanıt verdiği ve evliliğin bu yüzden bittiği öne sürüldü.