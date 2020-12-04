Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar

Koronavirüs salgınında hiç vaka görülmediğini öne süren ülkelerden Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir yöntem uygulanıyor. Eylül ayında karasularını ihlal eden balıkçılıktan sorumlu bir Güney Koreliyi vuran askerler, bu kez Çin sınırından ülkeye girmek isteyen bir kaçakçıyı vurdu.

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, şimdiye dek dünya genelinde 65 milyondan fazla insana bulaştı, 1.5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Ancak dünya üzerinde bazı ülkeler var ki, şu ana kadar tek bir vaka bile resmi olarak kayıtlara geçmedi. Onlardan biri de salgının başladığı Çin'e komşu olan Kuzey Kore.

EYLÜL AYINDA DA BİR YETKİLİ VURULMUŞTU

Devlet Başkanı Kim Jong-un'un koronavirüs aşısı olduğu iddia edilen ülkede üst düzey alarm seviyesinde önlemler alındığı öne sürülüyor. Öyle ki güvenlik güçleri bu önlemler kapsamında silahlara davranmakta tereddüt etmiyor. Eylül ayında Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gitmeye çalışan balıkçılıktan sorumlu bir yetkili, sınırı geçtikten sonra dur ihtarına uymayınca vuruldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

GÜNEY KORE'YE ÖZÜR MEKTUBU YOLLADILAR

İsmi açıklanmayan adamın koronavirüs önlemleri kapsamında ateşe verildiği de iddia edildi. Olayın ortaya çıkması sonrası, Kuzey Koreli yetkililer, Güney Kore'ye bir özür mektubu yolladı. Kuzey Kore'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırı geçeni vurduğunu gösteren son örnek 28 Kasım'da yaşandı.

SON OLARAK BİR KAÇAKÇIYI VURDULAR

Daily Mail'in haberine göre Çin sınırında kaçakçılık yapan bir adam, Kuzey Kore'ye girdiği noktada sınırdaki güvenlik güçleri tarafından vuruldu. 50'li yaşlarında olduğu belirtilen adamın koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği ve risk oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığı öğrenildi.