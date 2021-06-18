TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
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TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı

TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Eskişehir'deki yerleşkesinde yeni arıtma tesisini hizmete açtı.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Eskişehir'deki yerleşkesinde yeni arıtma tesisini hizmete açtı. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, tesisin yüzde 99.9 oranında arıtma sağladığını belirterek, "Arıtma oranını yüzde 99.9'a çıkardık. Büyükşehir belediyemizin 'Kabul edilebilir, kanalizasyona verilebilir.' dediği bir değer var. O limitin onda birine kadar indirdik. İçinde balıkların yaşayabileceği hale getirdik" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayide ihtiyacı olan ve aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI, yeniden modernize edilen atık su arıtma tesisini hizmete açtı. Atık su tesisi tanıtım programına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik katıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, tesisle ilgili bilgi aldıktan sonra çalıştırarak atık su tesislerini hizmete aldı.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI'nın Eskişehir'de sıfır atık belgesini alan ilk tesis olduğunu ifade ederek, "Bu tesisi kurarak daha da modernize ettik. Arıtma oranını yüzde 99.9'a çıkardık. Büyükşehir belediyemizin 'kabul edilebilir, kanalizasyona verilebilir' dediği bir değer var. O limiti 10'da 1'e kadar indirdik. İçinde balıkların yaşayabileceği hale getirdik. Bu tesisi kurmamızın sebebi, aynı zamanda bu riskleri de azalttı. Bu tesisle beraber 2.5 kilometre borulama yaptık. Tesisimizin değişik yerlerindeki atıkları tek bir merkeze topladık. Eskiden bir ön arıtma yapıp merkeze getiriyorduk, orada bertaraf ediyorduk. Şimdi hepsini buraya getirip optimum oranda birbirleri ile reaksiyona sokarak kimyasal kullanımını da azalttık. Maliyetimizi de azalttık. Arıtma yüzdesini de yüzde 99.9'a kadar çıkarttık" dedi.ÇİM VE SEBZE ATIKLARINDAN TOPLANTI MASASI

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Eskişehir yerleşkesindeki bir toplantı odası, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de şirket içi çevre yönetimine dair farkındalık oluşturmak maksadıyla atıklardan imal edildiğini söyledi. Toplantı odasında kullanılan çevreci masanın yemekhane ve bahçeden alınan, 270 kilogramlık çim ve sebze atıkları değerlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Akşit, "Toplanan atık malzemeler kurutularak bir kalıba yerleştirilmiş ve masanın tablası oluşturulmuştur. 270 kilogramlık organik atıklardan oluşturulan toplantı masası, bu kapsamda bir dönüşüm faaliyetiyle üretilen ilk uygulamalardan biridir. Odada kullanılan saksılar, 25 metrekarelik atık halıların cinslerine göre sınıflandırılması, plastik kısımların tabanlardan ayrılması ile oluşturulmuş olup bu uygulama sayesinde 35 kilogram hammadde tasarrufu sağlanırken, 2 metreküplük su kirlenmesi ile 110 kilogramlık karbondioksit salınımının önüne geçilmiştir. Aynı odada kullanılan çevreci çerçeveler ise son tüketim tarihleri geçmiş bakliyattan imal edilmiştir" dedi.


TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı
TEI, yüzde 99.9 arıtım sağlayan tesisi açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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