Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

20.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:51

Van'ın Başkale ilçesinde başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.

İlk ve sonbahar aylarında etkili olan yağmurlarla birlikte debisi yükselip rafting tutkunlarına inanılmaz maceralar yaşatan ve aynı zamanda da sulama suyu ihtiyacını karşılayıp, bölgenin adeta can damarı olan Zap Suyu, bazı vatandaşların kışlık yakacak sorununa bile çözüm olabiliyor.

Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

SUYUN KIYISINDAKİ ODUNLARI TOPLUYORLAR

Hakkari ve civar köylerde yaşayan bazı vatandaşlar merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aslankaya bölgesine gelip, tehlikeyi göze alarak, Zap Suyu'nun kıyılarındaki ya da su içerisindeki büyük kayalara takılan odun parçalarını topluyorlar.

Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

HALATLARLA KIYIYA ÇEKİLİYOR

Tehlikelere adeta meydana okuyarak Zap Suyu'na giren vatandaşlar, halatlara bağladıkları ağaç ve odun parçalarını büyük zorluklarla kıyıya çekiyorlar. Sudan çıkardıkları odunları bir süre güneşte kurutan vatandaşlar daha sonra da bu odunları yakacak olarak kullanıyorlar. Her yıl bu mevsimde Zap Suyu'da odun topladıklarını anlatan Şahan Çelik, "Biz bu zorluklara katlanıyoruz. Hakkari'de her sene çetin bir kış geçiyor. Yılın 6 ayı sobalarımızı yakıyoruz. Bundan dolayı da şimdiden hazırlığımızı yapıp, kışlık yakacağımızı topluyoruz. Bu işi de tanıdıklarımız ve komşularımızla birlikte imece usulü çalışıyoruz" dedi.

Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

İlgili Haberler

Bolu'da yardıma muhtaç aileler için odun toplandı
Bolu'da yardıma muhtaç aileler için odun toplandı
Okul müdürü geleceğe nefes olmak için fidan dikti, can suyu verdi
Okul müdürü geleceğe nefes olmak için fidan dikti, can suyu verdi
İçme suyu için belediye vatandaş işbirliği
İçme suyu için belediye vatandaş işbirliği
Haber Yorumları (1)
ÇUKUROVALI: Askıda odunda yapsalar , nasılsa herşeyi askıya almaya alıştık.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan İbrahim Selim Caner Cindoruk
Spor Babel Falcao Samatta Ozan Kabak Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Fransa Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 10:22:22. #1.15#
title