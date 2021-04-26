Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı
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Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı

Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde 40 kişilik Ermeni grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, aile bireylerinden biri gerginliğin 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin oğlunun üzerine araba sürmesi sonrası başladığını kaydetti. Tansiyonu düşürmek için bu kişilerle görüştüklerini belirten aile üyeleri, olayı tatlıya bağladıklarını düşündüklerini ancak dün 40 kişilik grubun evlerine girerek bıçak ve silahlarla saldırdıklarını söyledi.

Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi.

Aileden M.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin A.Ç'nin oğlunun üzerine arabayla sürdüğünü, ardından ikisinin arasında münakaşa yaşandığını belirtti.

40 KİŞİLİK ERMENİ GRUP SALDIRDI

Bu olayın üzerine Ermeni kişilerle görüştüklerini ve olayı tatlıya bağlandıklarını düşündüklerini ifade eden M.A, ancak dün yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin evine girerek ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle saldırdıklarını söyledi. M.A, saldırganların ellerinde silahın da bulunduğunu kaydetti.

4 YARALI VAR

Olayda 4 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğunu aktaran M.A, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin ameliyat edildiğini belirtti. Ayrıca Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

GRUBUN İÇİNDE KARABAĞ'A GİDEN BİRİ DE VAR

Ermeni grubun içinde geçen yıl sonbaharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin de yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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