Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi

Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

SURİYE'deki 'Bahar Kalkanı' harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet belgesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

SURİYE'deki 'Bahar Kalkanı' harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet belgesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Suriye'de 'Bahar Kalkanı' harekatında görevliyken, 11 Mayıs'ta teröristlerin roketli saldırısında şehit olan, evli ve 1 çocuk babası Piyade Teğmen Osman Alp'in Muştullar Mahallesi'ndeki babaevine giden Akhisar Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, taziye dileklerini iletti. Şehidin ailesine, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen şehadet belgesini Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı verdi. Duygusal anların yaşandığı belge tesliminde tüm şehitlere rahmet dileyen Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehit ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun" dedi.


Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi
Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi
Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi
Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Serra Arıtürk Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:39:45. #1.16#

title