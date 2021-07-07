TEGEP'ten Allianz Türkiye Akademi'ye iki ödül
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TEGEP'ten Allianz Türkiye Akademi'ye iki ödül

TEGEP'ten Allianz Türkiye Akademi'ye iki ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Allianz Türkiye Akademi, kurumlardaki iyi ve örnek uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nden iki ödül aldığını duyurdu.

Allianz Türkiye Akademi, kurumlardaki iyi ve örnek uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nden iki ödül aldığını duyurdu.

Allianz Türkiye Akademi'nin hayata geçirdiği iki proje Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nden iki ödülle döndü. Dijital Oryantasyon ve Adaptasyon Programı 'İşe Başlangıç & Oryantasyon' kategorisinde altın ödül kazanırken, Çevik Gelişim Programı ise 'Değişim Yönetimine Katkı Sağlayan Gelişim Programı' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasından seçilen kazanan projeler; şirketlerin stratejileriyle uyum ve şirket stratejilerine sunulan katkı, ihtiyaç analizi aşamaları, tasarım yaklaşımı-yöntemi ve uygulamada önem verilen konular, programın sonuçları, etkileri ve gelecek aksiyonları gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

"GELİŞİM YOLUNDA TUTKUYLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel aldıkları ödüllerin bundan sonraki çalışmaları için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında kurduğumuz Allianz Türkiye Akademi ile misyonumuz; organizasyonumuzun sürekli öğrenme kültürünü içselleştirmesini sağlamak, çalışma arkadaşlarımızı ve acentelerimizi tüm değişimlere entegre etmek, tasarladığımız her türlü eğitimi iç eğitmenlerimizle paydaşlarımıza sunabilmek ve itibarlı ödüllerle programlarımızı taçlandırmaktı. Allianz Türkiye Akademi olarak kurumların gücünün; alanında yetkin, motivasyonu yüksek, kendini geliştirmeye açık bireylerden oluşan insan kaynağına dayandığını çok iyi biliyoruz. Çalışanlarımızın her birinin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, bunu yaparken sadece kurum içinde değil dışarıda da toplumsal fayda sağlama bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayan yönetim anlayışımız burada kilit rol oynuyor. İnsan kaynakları alanında ortaya koyduğumuz yenilikçi bakış açısı ile kurumsal bilgi birikimimizin sürdürülebilir olmasına katkı sağlayan yepyeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Şirktetten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Allianz Türkiye Akademi, Ocak 2015'te sektörün ilk kurumsal üniversitesi olarak kurulduğundan bugüne dek, sürekli öğrenme kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve kurumsal bilgi birikiminin sürdürülebilir olması vizyonuyla, yeni nesil sigortacılığın tanıtılması ve geleceğin sigortacılarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Dijital Oryantasyon ve Adaptasyon Programı yeni işe başlayanlara Allianz Türkiye'yi en kapsamlı şekilde dijital bir oyunlaştırma tasarımıyla tanıtırken, Çevik Gelişim Programı ise Allianz Türkiye'nin sektörün en çevik, en yalın, en verimli, teknolojiyi en iyi kullanan ve müşteri beklentisini en iyi okuyan sigorta ve finans şirketi olmasına stratejik bir katkı sağlıyor" ifadelerine de yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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