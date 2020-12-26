Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

26.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:53

Ankara'da faizle borç para verdikleri ve vadesi gelen borçları tahsil edemedikleri kişileri tehdit ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Ankara'da faizle borç para verdikleri ve vadesi gelen borçları tahsil edemedikleri kişileri tehdit ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara faizle borç para verip vadesi dolduğunda parayı tahsil edemedikleri zaman mağdurları tehdit eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu tefecilik yapan suç örgütünün elebaşının H.A. olduğu belirlendi. H.A'nın, yasalara uygun iş yapıyor gibi görünmek için otomotiv ve kafe sektöründe faaliyet yürüttüğü, bu iş yerlerini çocuklarının işlettiği tespit edildi.

Ekipler, H.A. ile çocuklarının lüks araçlarla dolaştıklarını, 5 dönüm alanda kurulu villada oturduklarını, banka hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği yaşandığını, mağdurlardan aldıkları senet ve çekleri başkaları üzerinden icraya verdiklerini ve bu yöntemle kimliklerini ön plana çıkarmadıklarını ortaya çıkardı.

Zanlıların, ödeme yapmayanları evlerine giderek tehdit ettikleri ve üzerinde emniyet logosu bulunan sahte basın kartı kullandıkları da belirlendi.

Soruşturma savcısı Alper Türközmen'in talimatıyla suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında H.A. ve çocukları Y.A ile C.A'nın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait iş yeri ve ikametlerinde, mağdur vatandaşların senet/çek koçanları, mağdurların el yazılarıyla yazılmış borçlu olduklarına dair evraklar, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ile çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Tefecilik yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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