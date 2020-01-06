'Tefecilik' davası sanığı: Benden para sızdırmak için kumpas kurdular

06.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:55

BURSA'da, 'tefecilik ve 'silahla yaralama' dahil çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen, 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık olan avukat Hakan Kaygısız, duruşmada, kendisi hakkında 2 dilekçe hazırlandığını belirterek, "Para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kurdular" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaptığı iddiası üzerine harekete geçip çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takibin ardından avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik', 'ateşli silahla yaralama', 'zorla senet imzalatma', 'yağma', 'şantaj', 'suç üstlenme' gibi suçlara da karıştığı ileri sürüldü. Avukat Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, yapılan yargılamalar sonucu 1'i başka suçtan olmak üzere 2 tutuklu kalırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'HAKKIMDA 2 DİLEKÇE HAZIRLANDI'Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına, Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hünkar Yıldız, başka suçtan tutuklu Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada savunma yapan, tutuksuz sanık olan avukat Hakan Kaygısız, müştekilerden Ayhan A.'nın imzasının bulunduğu 2 dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçelerden birinde örgüt lideri olmakla suçlandığını, diğerinde ise suçsuz olduğunun vurgulandığını belirten Kaygısız, "Eğer benden istenen parayı verseydim bu dilekçelerden suçsuz olduğum ifadeleri geçen, mahkemeye sunulacaktı. Ben para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kuruldu" diye konuştu.'BAZI KİŞİLER PARA İSTEDİ' Hakan Kaygısız'ın avukatı Erdal Yıldız ise kendilerinden bazı kişilerce para istendiğini öne sürerek, "Biz parayı verseydik iş dava boyutlarına gelmeyecekti ama biz 1 kuruş para vermeyeceğiz. Biz mahkemenin adaletine güveniyoruz" dedi. Ayhan A.'nın avukatı Özgür Abatay da müştekinin, sanıklar tarafından zor duruma düşürüldüğünü, mağduriyetlerini gidermek için sanıklarla anlaşma seçeneğini de düşünüp, bu yüzden 2 dilekçe hazırladıklarını, zararları karşılanmayınca sanığın aleyhine olan dilekçenin mahkemeye sunulduğunu kaydetti.

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerinden sonra verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA