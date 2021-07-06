Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltıANKARA'da polisin, tefecilik yapan ve kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Matador operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı.

Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltı

ANKARA'da polisin, tefecilik yapan ve kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Matador operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesi başta olmak üzere kent genelinde inşaat ve emlak işi adı altında tefecilik faaliyetleri yürüttüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin, tefecilik ile verdikleri paralar karşılığında vatandaşların araçlarına ve evlerine zorla el koyduğu, mal varlıklarını ele geçiremedikleri kişileri de dövüp baskı kurduğu ve ölümle tehdit ettiği belirlendi. Polis ekipleri, kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. 'Matador' adlı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evraklar ve çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi. 

Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu' 12 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:37:50. #1.15#

title