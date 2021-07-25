Tedavisi tamamlanan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik'in kardeşi yaptığı açıklamada ablasının sağlık durumunu gayet iyi olduğunu söyledi.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

"ABLAMIN DURUMU İYİ"

Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor" dedi.

ANNESİ DE HASTANEDE YATIYOR

Öte yandan Fatma Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı