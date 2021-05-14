TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü yayınlandı!
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TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü yayınlandı!

TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Heyecanlı karşılaşmalara sadece saatler kaldı!

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig bu akşam saat 22.00'de başlıyor.

Son olarak Kocaelispor ve Göztepe Gaming'in de lige katılmasıyla birlikte lige katılım durdurulmuştu. Bugün ise herkesin merakla beklediği lig 1. hafta karşılaşmalarıyla birlikte ekranlara dönüyor. Gelin 1. hafta maçlarına birlikte göz atalım.

Beşiktaş Esports - Göztepe Gaming

Trabzonspor - Gençlerbirliği

Fethiyespor Espor - Steel Tactics Esports

BOT Takım - Sakaryaspor

Çamlıca Espor - Regnum Carya Esports

OtherSide Esports - Bursaspor

Kocaelispor - Blaze Esports

HAK3 Espor - Interrail Espor

Birbirinden yetenekli 16 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için bu sezon da kıyasıya rekabet edecek. Playerbros ekibi olarak tüm takımlara lig maratonunda başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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