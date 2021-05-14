TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü yayınlandı!
Heyecanlı karşılaşmalara sadece saatler kaldı!
Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 Hafta 1 Fikstürü organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig bu akşam saat 22.00'de başlıyor.
Son olarak Kocaelispor ve Göztepe Gaming'in de lige katılmasıyla birlikte lige katılım durdurulmuştu. Bugün ise herkesin merakla beklediği lig 1. hafta karşılaşmalarıyla birlikte ekranlara dönüyor. Gelin 1. hafta maçlarına birlikte göz atalım.
Beşiktaş Esports - Göztepe Gaming
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Fethiyespor Espor - Steel Tactics Esports
BOT Takım - Sakaryaspor
Çamlıca Espor - Regnum Carya Esports
OtherSide Esports - Bursaspor
Kocaelispor - Blaze Esports
HAK3 Espor - Interrail Espor
Birbirinden yetenekli 16 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için bu sezon da kıyasıya rekabet edecek. Playerbros ekibi olarak tüm takımlara lig maratonunda başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros