Teamfight Tactics 11.17 Yama Notları Yayınlandı

TFT 11.17 yaması ile ışık muhafızı ve sihirkar özellikleri yenileniyor!

Teamfight Tactics 11.17 Yama Notları yayınlandı. Bu yamada ışık muhafızı ve sihirkar özellikleri yenileniyor ve büyük değişikliklere yol açacak bazı ayarlamalar yapılıyor.

'in sevilen strateji oyunu Teamfight Tactics yeni yamasına kavuştu, karşınızda Teamfight Tactics 11.17 yama notları!

Büyük Değişiklikler

YENİLENDİ: Işık muhafızı güçlendirmesi artık en fazla eşyaya sahip ışık muhafızından başlıyor. Birden fazla ışık muhafızının aynı sayıda eşyası varsa, en yüksek saldırı hızına sahip ışık muhafızı güçlendirmeyle başlıyor.

Işık Muhafızlarının Saldırı Hızı: %25/120/1000 ? %25/90/500

Işık Muhafızlarının Kalkan Değeri: 200/1000/2000 ? 175/900/2000

Akıncıların Saniye Başına Saldırı Gücü: 3/6/15 ? 3/8/16

Sihirkarların Taban Yetenek Gücü: 25/55/100 ? 15/35/70

Sihirkarların Yük Başına Yetenek Gücü: 2/5/10 ? 2/4/10

Şampiyonlar: 3. Aşama

3 Altınlık taşıyıcılar, 4 Altınlık ve hatta bazı 5 Altınlık taşıyıcılara kıyasla fazla iyi bir performans sergiliyor. Dolayısıyla aşırıya kaçan birimleri zayıflatılıyor.

Lee Sin'in Canı: 850 ? 800

Lee Sin'in Sakatla Hasarı: 250/350/650 ? 200/350/600

Nidalee'nin Puma Sureti Dönüşümünün Sakınma İhtimali: %45 ? %40

Nidalee'nin Puma Sureti Dönüşümünün İlave Saldırı Hızı: %40/50/75 ? %30/50/70

Rakan'ın Göz Alıcı Tüy Hasarı: 350/500/900 ? 350/500/800

Rakan'ın Göz Alıcı Tüy İyileştirmesinin Eksik Can Oranı: %35/50/80 ? %35/50/70

Riven'ın Canı: 850 ? 800

Riven'ın Saldırı Gücü: 80 ? 75

Riven'ın Şafak Kılıcı Yeteneğinin Sağladığı İlave Saldırı Gücü: %90/100/120 ? %90/100/110

Riven'ın Şafak Kılıcı Hasarı: 100/200/500 ? 100/200/300

Yasuo'nun Saldırı Hızı: 0,95 ? 0,9

Yasuo'nun Yanan Kılıç Hasarı: 250/350/600 ? 250/350/550

Yasuo'nun Yanan Kılıç Yeteneğinin Biriken Gerçek Hasarı: 25/35/60 ? 25/35/55

Şampiyonlar: 4. Aşama

Draven'ın Saldırı Hızı: 0,75 ? 0,8

Şampiyonlar: 5. Aşama

1 yıldızlı Viego ileri safhalardaki çatışmalarda fazla etkili ama çok az eşya ve etkin ilaveyle rakiplerini kolaylıkla ve sık sık ele geçirebiliyor. Bu değişiklik hasarını önemli ölçüde azaltıyor, bu yüzden birimleri tutarlı bir şekilde çalabilmesi için daha fazla yardıma ihtiyacı olacak. Viego eşyalar olmadan da güçlü kitle kontrolü etkisine sahip bir birim olacak; fakat kalbinizi veya rakibin kalbini çalabilmesi için onu güçlendirmeniz gerekecek.

Gwen'in Pens At Hasarı: 100/150/1777 ? 125/200/2222

Heimerdinger'ın Saldırı Hızı: 0,75 ? 0,7

Heimerdinger'ın Azami Manası: 0/140 ? 0/160

Kayle'ın Canı: 650 ? 800

Kayle'ın Saldırı Hızı: 1,1 ? 1,15

Viego'nun Kralın Hükmü Yeteneğinin Saniye Başına Hasar Artışı: %100 ? %50

Viego'nun Kralın Hükmü Hasarı: 180/300/1500 ? 180/360/2000

Viego'nun Kralın Hükmü Yeteneğiyle Ele Geçirdiği Şampiyonun Can Azalması: %15/7/0 ? %10/5/0

Eşyalar

Dev Katili'nin İlave Hasarının Can Eşiği: 1750 ? 1600

Dev Katili'nin Hasar Oranı: %10 ? %20

Dev Katili'nin Yüksek Canlı Hedeflere Yönelik Hasar Oranı: %75 ? %70

Küçük Değişiklikler

Özellikler

Ucube Canavarının Zırhı ve Büyü Direnci: 40/50/60 ? 30/45/60

Ucube Canavarının Taban Saldırı Gücü: 70/80/90 ? 70/80/100

Ucube Canavarının Yıldız Seviyesi Başına Saldırı Gücü: 7/8/9 ? 7/8/10

Lejyonerlerin Saldırı Hızı: 25/65/120/250 ? 25/75/135/250

Arınmışların Zırhı ve Büyü Direnci: 20/35/75 ? 20/35/70

Şampiyonlar: 1. Aşama

Vayne'in Saldırı Gücü: 35 ? 40

Ziggs'in Sihirli Bomba Hasarı: 250/375/525 ? 250/375/550

Şampiyonlar: 2. Aşama

Kennen'in Saldırı Hızı: 0,7 ? 0,65

Pyke'ın Saldırı Hızı: 0,6 ? 0,65

Sett'in Canı: 750 ? 800

Soraka'nın Saldırı Hızı: 0,6 ? 0,65

Şampiyonlar: 3. Aşama

Ashe'in Canı: 550 ? 600

Lux'ın Saldırı Hızı: 0,6 ? 0,65

Miss Fortune'un Kurşun Yağmuru Hasarı: 250/375/700 ? 250/375/600

Nocturne'ün Umbra Bıçakları Yeteneğinin Taban Hasarı: 70/85/110 ? 80/90/100

Şampiyonlar: 4. Aşama

Fiddlesticks'in Karga Sürüsü Yeteneğinin Saniye Başına Hasarı: 175/225/600 ? 150/200/600

Karma'nın Ruhyalazı Hasarı: 225/280/750 ? 230/290/750

Vel'Koz'un Azami Manası: 0/80 ? 0/90

Şampiyonlar: 5. Aşama

Akshan'ın Saldırı Hızı: 1,1 ? 1,0

Garen'in Manası: 100/170 ? 80/160

Garen'in Şanlı Özelliğinin Eksik Can Hasarı: %40 ? %50

Teemo'nun Teemo'nun Acımasızlığı Hasarı: 130/160/666 ? 120/160/666

Teemo'nun acımasız özelliği artık daha çabuk ve tutarlı bir şekilde etkinleşiyor.

Teemo'nun acımasız özelliği artık çatışma başına birden fazla kez etkinleşebiliyor. Yani Teemo son rakip şampiyonu ve onun çağırdığı haylaz kopyasını veya Hiçlik haşeresini aynı anda yutabiliyor.

Volibear'in Canı: 1100 ? 1000

Eşyalar

Dvarapala Taşzırhı'nın Işıltılı Azami Can Yenilenmesi İlavesi: %2 ? %3

Gargoyl Taşzırhı'nın Hedef Başına Zırhı ve Büyü Direnci: 18 ? 20

Hextech Silahkılıç'ın Fazlalık İyileşmeyi Dönüştürerek Sağladığı Azami Kalkan: 300 ? 400

Riot Games ayrıca Teamfight Tactics 11.17 yama notları ile birlikte bazı hataları giderdiğini duyurdu. Giderilen hatalar hemen aşağıda sizlerle.

Giderilen Hatalar

Daisy'yi unutma: Ivern'ün ipucu artık Daisy'nin hasarını ve sersemletme süresini de gösteriyor.

Yumurta kapıya dayandı: 3 ejderi ilavesinin 3 turluk yumurtasından fazladan 1 Altın daha çıkmasına yol açan hata giderildi.

Hayır işi: Hayır Kadehi'nin can emmesinin etkililiği artık alan etkili yeteneklerde azalmıyor.

Ölüm bizi ayırana dek: Aatrox artık hedefi yetenek animasyonu sırasında katledilse bile kendini iyileştiriyor.

Bırak yakamı: Hem Donmuş Altın Yürek hem de başka bir saldırı hızı azaltmasından etkilenen hedefler, artık Donmuş Altın Yürek'in menzilinden çıktıktan sonra eşyanın zayıflatmasından kurtuluyor.

Yargısız infaz: Lucian'ın yeteneği artık Lulu'nun dönüştürme etkisi tarafından engellenebiliyor.

Kaynak: Playerbros