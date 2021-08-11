Teamfight Tactics 11.16 yama notları yayınlandı!
TFT 11.16 yaması ile birlikte lejyonerler yenilendi ve ışıltılı eşyalara güç ayarlamaları yapıldı. Ayrıca bazı şampiyonlar ve özelliklere küçük denge değişiklikleri gerçekleşti.
Teamfight Tactics 11.16 Yama Notları yayınlandı. Bu yamada oyuncuları yeni özellikler ve mekanikler oyuncuları bekliyor. TFT 11.16 ile birlikte lejyonerler yenilendi ve ışıltılı eşyalara güç ayarlamaları yapıldı.
Riot Games'in sevilen strateji oyunu Teamfight Tactics yeni yamasına kavuştu, karşınızda Teamfight Tactics 11.16 yama notları!
TEAMFIGHT TACTICS YAMA NOTLARI
Büyük Değişiklikler
- Yenilendi: Lejyonerler ilave saldırı hızına sahiptir. Ayrıca saldırıları ve yetenekleriyle verdikleri hasarın belli bir bölümüne eşdeğer miktarda iyileşirler.
- Lejyonerlerin Saldırı Hızı: %25/65/120/250 (değişmedi)
- Yeni: Lejyonerlerin Mutlak Sömürüsü: %15/20/25/35
Şampiyonlar: 3. Aşama
- Yeni: Nocturne'ün dönme yeteneği artık ilave fiziksel hasar veriyor.
- Nocturne'ün Umbra Bıçakları Yeteneğinin İlave Hasarı: 0 ? 70/85/110 (yetenek gücüne bağlı olarak artar)
- Nocturne'ün Umbra Bıçakları Yeteneğinin Saldırı Gücü Oranı: %125 ? %75
- Nocturne'ün Umbra Bıçakları İyileştirmesi: %90/95/100 ? %100 (artık yetenek gücüne bağlı olarak artmıyor)
- Nocturne'ün Umbra Bıçakları Yeteneğinin Saldırı Hızı Güçlendirmesi: %30/35/40 ? %35
Şampiyonlar: 4. Aşama
- Galio'nun Durand Kalkanı İyileştirmesi: %50 ? %60
- Galio'nun Durand Kalkanı Süresi: 2 saniye ? 2,5 saniye
- Galio'nun Durand Kalkanı Hasarı: 200/300/2000 ? 200/300/1200
- Karma'nın Ruhyalazı Hasarı: 210/260/700 ? 225/280/750
- Lucian'ın İnfaz'la yaptığı her iki atıştan biri, artık saldırı sayılıyor (yani Runaan'ın Kasırgası, Statikk Hançer, Guinsoo'nun Hiddeti, Titanın Azmi gibi eşyalarla çalışıyor).
Eşyalar
- Cıva'nın Kitle Kontrolü Bağışıklığı Süresi: 12 saniye ? 15 saniye
- Mavi Lütuf'un Işıltılı Yetenek Gücü İlavesi: %30 ? %40
- Dvarapala Taşzırhı'nın Rakip Başına Zırhı ve Büyü Direnci: 35 ? 40
- İblis Katili'nin Taban Hasar Artışı: %35 ? %40
- Guinsoo'nun Hesaplaşması'nın YENİ Işıltılı İlavesi: +%30 Saldırı Hızı
- Müşterek Kıvılcım'ın Işıltılı Can Yenilenmesi İlavesi: Azami canın %2'si ? Azami canın %1'i
- Göz Alıcı Eldiven'in Kritik Vuruş Hasarı: %80 ? %90
- Semavi Targon'un Broşu'nun Kalkanı: 500/600/700 ? 600/700/800
- Rabadon'un Yükseliş Şapkası'nın Yetenek Gücü: %110 ? %120
- Işıltılı Kefaret'in Eksik Can İyileştirmesi: %35 ? %25
- Statikk'in Armağanı'nın Zincirleme Yıldırımının Büyü Hasarı: 100 ? 115
- Günışığı Pelerini'nin Işıltılı Can Yenilenmesi İlavesi: Azami canın %1'i ? Azami canın %0,5'i
KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER
Özellikler
- Ucube Canavarının Aşamaya Bağlı Olarak Güçlenmesi: %20 ? %16
- Haylazların Saldırı Hızı: %5/30/75/150 ? %10/35/75/150
- Kolcuların Saldırı Hızı: %75/180 ? %80/180
- Akıncıların Saniye Başına Saldırı Gücü: 3/5/15 ? 3/6/15
Şampiyonlar: 1. Aşama
- Leona'nın Başlangıç Manası: 0/80 ? 40/80
- Olaf'ın Başıbozuk Hiddeti Yeteneğinin Saldırı Halinde İyileştirmesi: 25/35/75 ? 20/30/70
- Vayne'in Saldırı Gücü: 30 ? 35
Şampiyonlar: 2. Aşama
- Irelia'yı resmen oynanmayacak hale getirecek bir zayıflatma geliyor.
- Irelia'nın Saldırı Gücü: 65 ? 60
- Sejuani'nin Kuzeyin Hiddeti Yeteneğinin İlave Zırhı ve Büyü Direnci: 80/125/250 ? 60/100/200
- Sett'in Zırhı ve Büyü Direnci: 35 ? 40
- Thresh'in Ölüm Cezası Hasarı: 200/400/1000 ? 175/350/800
- Tristana'nın Roket Atlayışı Yeteneğinin Saldırı Hızı: %125/150/175 ? %120/140/160
- Varus'un Saldırı Gücü: 60 ? 65
Şampiyonlar: 3. Aşama
- Lee Sin'in Sakatla Hasarı: 250/350/700 ? 250/350/650
- Lulu'nun Saldırı Gücü: 40 ? 50
- Lulu'nun Kapris Yeteneğinin Takım Arkadaşına Yönelik Saldırı Hızı Güçlendirmesinin Süresi: 4 saniye ? 5 saniye
- Riven'ın Şafak Kılıcı Yeteneğinin Sağladığı İlave Saldırı Gücü: %90/100/130 ? %90/100/120
- Yasuo'nun Yanan Kılıç Hasarı: 250/350/650 ? 250/350/600
- Yasuo'nun Yanan Kılıç Yüklerinin İsabet Halinde Gerçek Hasarı: 25/35/65 ? 25/35/60
Şampiyonlar: 4. Aşama
- Aphelios'un Karanlık Nöbet Yeteneğinin Saldırı Gücü Oranı: %350/375/425 ? %350/375/500
- Aphelios'un Karanlık Nöbet Hasarı: 100/200/400 ? 100/200/600
- Rell'in Canı: 950 ? 900
Şampiyonlar: 5. Aşama
- Akshan'ın Kahraman Sallanışı Yeteneğinin Saldırı Hızı: %60/80/400 ? %70/85/400
- Garen'in Yüce Aslan'ın Adaleti Yeteneğinin Yüzdelik Can Hasarı: %25/30/200 ? %25/35/200
- Gwen'in Pens At Yeteneğinin Zırh ve Büyü Direnci Çalması: 1/1/11 ? 2/2/11
- Heimerdinger'ın Bebek Ejderhalarının Ateş Topu Hasarı: 450/600/3333 ? 400/600/3333
Eşyalar
- Rabadon'un Şapkası'nın Yetenek Gücü: %70 ? %75
- Kefaret'in Eksik Can İyileştirmesi: %20 ? %18
- Günateşi Pelerini'nin Yakma Hasarı: Azami canın %25'i ? Azami canın %20'si
- Günateşi Pelerini'nin Yakma Süresi: 10 saniye ? 8 saniye
- Riot Games ayrıca Teamfight Tactics 11.16 yama notları ile birlikte bazı hataları giderdiğini duyurdu. Giderilen hatalar hemen aşağıda sizlerle.
GİDERİLEN HATALAR
- Uzun kollar: Nunu Işık Topu'na sahipken artık yeteneğini artan saldırı menzilinden kullanıyor.
- Çifte gökkuşağı, çifte hortumla tanış: Karayel ve Mistral hortumları artık aynı hedefe isabet etmiyor.
- Sen takma onları: Lucian'ın yoğunlaşması artık kışkırtma etkisiyle bozulmuyor.
- Rüzgar gibi geldi geçti: Mistral'in saldırı hızı güçlendirmesi artık her çatışma sonunda kaldırılıyor.
Kaynak: Playerbros