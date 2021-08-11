Teamfight Tactics 11.16 yama notları yayınlandı!

TFT 11.16 yaması ile birlikte lejyonerler yenilendi ve ışıltılı eşyalara güç ayarlamaları yapıldı. Ayrıca bazı şampiyonlar ve özelliklere küçük denge değişiklikleri gerçekleşti.