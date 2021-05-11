KIRKLARELİ SARIGÜL: İSRAİL'DEKİ ZULMÜ DURDURUN

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin sessiz kalarak çifte standart uyguladığını söyledi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin sessiz kalarak çifte standart uyguladığını söyledi. Sarıgül, "Çifte standartlı demokrasi olmaz, demokrasi senin demokrasin, inanç senin inancın olmaz. Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Babaeski İlçe Başkanı Hakan İnanç ve ilçe yönetiminin karşıladığı Sarıgül, önce kısıtlamada muaf tutulan esnafı ziyaret etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen Sarıgül, Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinip, ABD ve İsrail'i kınadı.

'NEREDE İNSAN HAKLARI, NEREDE DEMOKRASİ?'

Sarıgül, konuşmasında ABD Başkanı Biden, AB ve BM'ye de seslenerek, çifte standart uygulandığını belirtti. İnsan hakları ve demokrasinin ikiyüzlü söylemlerle korunamayacağını belirten Sarıgül, "Haksızlık ve zulüm karşısında susmak inançlarımızla bağdaşmaz. Buradan soruyorum, nerede demokrasi, nerede insan hakları? Ey Amerika Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, ey Birleşmiş Milletler, neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsunuz ama ne yazık ki yanı başımızda olan dünyanın gözü önünde olan bu zulme karşı başkaldırmıyorsunuz. Zulüm, adaletin zırhıdır, biz herkesin adalet içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz. Ben Babaeski'den diyorum ki; nerede insan hakları savunucuları?" dedi.

'FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Sinagog saldırısını hatırlatan Sarıgül, burada hemen Sinagogu onardıklarını belirtti. Sarıgül, "Biz Türk insanı, biz Müslüman olarak 'incinsen de incitme' kültüründen geliyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki; Filistin'deki kardeşlerimizin haklarını, hukuklarının korunması için elimizden gelen bütün çabayı ve bütün mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz" diye konuştu.

'ÇİFTE STANDARTLI DEMOKRASİ OLMAZ'

Filistin vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Sarıgül, "Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu mübarek günde, ibadetlerini yapan kim olursa olsun, ibadeti hangi ırktan, kültürden, inançtan olursa olsun, ibadet yapan insanların üzerlerine ateş açmak, ne yazık ki 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir olay değildir. Amerika'yı kınıyorum, İsrail'i kınıyorum, Avrupa Birliği'ni kınıyorum. Özellikle ABD Başkanı Sayın Biden, buradan sana seslenmek istiyorum. Senin ülkende bir kilisede ibadet eden insanların üzerine ses bombası atılsa, o insanların üzerine kurşunla gidilirse, Amerika Başkanı olarak ne düşünürsün? Bu açıklamaları yapıyorsan, Amerika Başkanı olarak sana da yazıklar olsun. Avrupa Birliği, insan haklarından bahsedersiniz, Birleşmiş Milletler insan haklarından bahsedersiniz, böylesine bir uygulama Avrupa'nın bir ülkesinde olsaydı, Allah korusun Vatikan'da pazar günü ayin yaparken böylesine bir olay olsaydı acaba ne düşünürsünüz? Çifte standartlı demokrasi olmaz, demokrasi senin demokrasin, inanç senin inancın olmaz. Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz. Devletler, kişiler ne olursa olsun haksızlık yapanların TDP olarak karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı