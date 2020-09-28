Tbt ne demek? Tbt nedir? Tbt ne anlama gelir? Tbt kelime anlamı nedir? Tbt açılımı nedir? Tbt açılımı ne anlama gelir?

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Instagram'ın hayatımızda büyük bir yer almasıyla bu uygulamalının çok çeşitli özellikleri de kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Hem Instagram'ın kendi ürettiği hem de kullanıcılar tarafından zaman içerisinde evrilip ortaya çıkan bazı özellikler kullanıcıların favorisi. Bunlardan en popüleri TBT. Peki, TBT ne demek?

TBT NE DEMEK?

TBT Instagram kullanıcılarının en sevdiği hashtag'lerden birisi. Durum böyle olunca birçok insan gününü bekleyip TBT yapmak için sabırsızlanıyor.

TBT, Instagram geliştiricileri genellikle perşembe günü yapılan TBT paylaşımlarını farklı bir özellik haline getirdi. Özelleştirilen bu özellik sayesinde geçmişte paylaşılan fotoğraflar, yeni bir gönderi olarak paylaşılabilecek. TBT özelliği kısa bir süreliğine geçmiş günlerde aynı günde paylaşılan bir fotoğrafı "Bu Günde" seçeneği ile gönderiye gömülü bir şekilde yeniden paylaşılabilme olanağı sağlayacak.

HASHTAG NEDİR?

Bir hashtag (diyez-etiketi), pek çok mikroblog ve sosyal ağlarda bir sözcük ya da sözün başına kare işareti veya diyez işareti (#) eklenerek oluşturulur. Mikroblog ve Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal ağ servislerinde, "#" sembolünün kelime veya kelime grubunun önüne eklenerek oluşturulan bağlantılar, anlık bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere ulaştırmaya yardımcı olur. Hashtag'ler yalnızca belirli bir ortama bağlıdır; resim ve video dosyalarının içerisinden bağlantı veremezler. Bir hashtag (diyez-etiketi), tüm bir cümle ya da cümle içinde birkaç kelimeyi vurgulayabilir (Örneğin; "Türkiye'yi sarsan 19 günün saat saat dönüm noktaları #yaşarkenyazılantarih" tümcesi, içinde yer alan "#yaşarkenyazılantarih" diyez-etiketi'ne yani hashtag'ine gönderilerek o etiket altında herkesin birbirinin paylaştığı mesajları görmesi sağlanmış olur. Birçok sosyal paylaşım ağında istediğiniz her sözcük ya da sözü bu şekilde diyez işaretiyle yazarak o etiket altında kişileri bir araya getirebilirsiniz.

INSTAGRAM'IN TARİHİ

İlk kez Burbn olarak San Francisco'da geliştirilmeye başlanan Instagram,Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. Burbn'nin Foursquare'e çok benzediğini fark eden Systrom ve Krieger, uygulamalarını fotoğraf paylaşımına odakladı. İsim olarak "instant camera" (polaroid fotoğraf makinası) ve "telegram" (telgraf) kavramlarının bir parçası olarak uygulamanı yeniden adlandırdılar.

İlk Instagram gönderisi, 16 Temmuz 2010'da Mike Krieger tarafından yayınlanan South Beach Limanı'nın bir fotoğrafıydı. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Şubat 2011'de Instagram'ın Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca (Capital fonu aracılığıyla) ve Adam D'Angelo dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan Seri A fonunda 7 milyon dolar topladığı bildirildi.[9] Nisan 2012'de Instagram, 500 milyon dolarlık değerleme ile risk sermayedarlarından 50 milyon dolar topladı.

3 Nisan 2012'de Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi. 2013 Mayıs ayında Instagram, bir kullanıcının profilinde etiketlendiği her resmi listeleyen yeni bir sekme olan fotoğraf etiketleme ve "Sizin Fotoğraflarınız" özelliğini, Haziran ayında 15 saniyelik video paylaşımını başlattı. Aralık 2013 yılında Instagram, kullanıcıların özel olarak belirli kişilere mesaj ve dosya göndermesine olanak tanıyan bir özellik olan Direct'i sundu. Mart 2014'te Instagram, Facebook Places'ı kullanmak için teknolojiyi test etmeye başladı. Ekim 2015 yılında Instagram, Boomerang'ı başlattı. Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı. 2016 yılın Ağustos ayında Instagram Hikayeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, ayrıca Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da başlattı, 6 Aralık 2016'da yorum beğenisini tanıttı. Haziran 2018 yılında Instagram, YouTube ile rekabet etmeyi amaçlayan bir video platformu olan IGTV'nin lansmanını, Temmuz 2020 yılında ise, TikTok ile rekabet etmek için tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği olan Reels'ı duyurdu.