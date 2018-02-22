TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Yurt dışında bulunan eserlerle ilgili şöyle bir kanaat oluştu; legal yollarla getirilen eserlerin buralarda sergileniyor olmasına bir itirazımız yok, hatta bunlar bir anlamda Türkiye'nin zenginliğini ifade eden kültür elçileridir ama illegal yollardan gidenlerin geriye döndürülmesi lazım." dedi.

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, İsen başkanlığında toplandı.

İsen, daha önce gerçekleştirilen Almanya ve Danimarka ziyaretleri sonrasında geçtiğimiz günlerde de Fransa ve İngiltere'deki müzeleri gezdiklerini söyledi.

Ne tür manzaralarla karşılaşılacağının tecrübesiyle Fransa ve İngiltere gezilerini gerçekleştirdiklerini ifade eden İsen, şunları kaydetti:

"Bu gezi ve inceleme programı bir öncekinden çok daha yararlı oldu. Daha ileri düzeyde muhatap bulma şansımız oldu. Paris'te Louvre Müzesi'nin İslam eserleri bölümünü gezdik. Buranın yöneticisinin de ifade ettiği gibi dünyanın en zengin İslam eserleri koleksiyonu. Gerçekten iyi dizayn edilmiş bir tablo. Ama benzer konumdaki bütün müzelerde olduğu gibi burada da legal ve illegal yollardan götürülmüş eserler var. Durumu kendilerine anlattığınızda mahçup bir eda ile Türkiye'nin talebinin haklı olduğunu ifade edip arkasından ama ile başlayan cümlelerle kendi gerçekleri ve gerekçeleri dile getiriyorlar. İtiraf edelim ki buradaki uzmanlar, bu eserlere sevgiyle yaklaşan ve ülkemize karşı da sevgiyle yaklaşan insanlar. Onların lehte ya da aleyhte yaptıkları beyanların bir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü bu eserlerin iadesi meselesi ya da bizim taleplerimizin muhatabı nihai olarak daha üst düzeydeki bir konumu ilgilendiriyor."

Mustafa İsen, Fransa'dan sonra İngiltere'de Victoria ve Albert Müzesi'ne gittiklerini ve buradaki koleksiyonları incelediklerini anımsattı.

Bu müzede de çok sayıda Türk kültürüne ait eserlerin yer aldığına işaret eden İsen, şöyle konuştu:

"Burada da bir kısmı legal bir kısmı illegal yolla getirilmiş eserler mevcuttu. Sonrasında British Müzesi'ne gittik. Kültür Bakanlığı Müzeler ve Kültürel Eserler Direktör Yardımcılarıyla görüştük. Buradaki görüşmelerde de düşüncelerimizi aktardık ve bu işin parlamento düzeyinde takip edildiğini ifade ettik. Yurt dışında bulunan eserlerle ilgili şöyle bir kanaat oluştu; legal yollarla getirilen eserlerin buralarda sergileniyor olmasına bir itirazımız yok, hatta bunlar bir anlamda Türkiye'nin zenginliğini ifade eden kültür elçileridir ama illegal yollardan gidenlerin geriye döndürülmesi lazım."

İsen'in değerlendirmeleri sonrasında komisyon üyeleri de söz alarak yurt dışında bulunan kültür eserleriyle ilgili kanaatlerini dile getirdi.

Toplantının sonunda Komisyon Başkanı İsen, gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında raporlama aşamasına gelindiğini, komisyon üyelerinin de hazırlanacak rapora katkılarını beklediklerini aktardı.