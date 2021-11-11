TBMM kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması alt komisyonunda "doğum borçlanması" önerisi

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, erkeklerin sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreyi borçlanabilirken, kadınların sigortalılık öncesinde yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamadığına dikkati çekerek, "Doğum borçlanması en azından bir çocuk için gelmeli." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan "Kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi" konulu alt komisyonu toplandı.

Komisyon, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç komisyon üyelerine sunum yaptı.

Çalışma Genel Müdürü Önder, yürüttükleri projeler hakkında bilgi vererek, bu kapsamda devam eden projelerinin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İstihdam Politikalarının Desteklenmesi Projesi", "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi", "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan (NEET) Kadınlar Projesi" olduğunu bildirdi.

"Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi"nin 8,8 milyon avroluk bir proje olduğunu açıklayan Önder, proje kapsamında 7 milyon avronun hibe olarak dağıtılacağını söyledi.

Hibe başvurularının alındığını dile getiren Önder, son değerlendirmeyi yapmak üzere Avrupa Birliği Delegasyonuna gönderildiğini belirtti.

Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında kadın istihdamının desteklenmesinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Önder, "Gelecek nesillere de örnek olabilecek bir proje. Proje hibelerimiz sonuçlandığı zaman bunu tanıtacağız. Biz de heyecanla bekliyoruz; kadınlarımızdan geleceğin işlerine ilişkin ne tür projeler gelmiş. Yakın bir zamanda sonuçlandıracağız." bilgisini paylaştı.

"İstihdama uzak kalan kadınlara ilişkin destek programı var"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun "Doğum iznine ayrılan ama kanuni süre içinde işine geri dönemeyen veya doğumdan sonra işinden ayrılmak zorunda kalan kadınların yeniden işe dönmelerine imkan verecek bir düzenleme öneriniz var mı?" sorusuna Önder, şöyle cevap verdi:

"İŞKUR'un istihdama uzak kalan kadınlara ilişkin destek programı var. Belli bir süre, mesela son 1 yıl istihdamda değilse ve istihdama girerse minimum 1 yıl prim ve vergilerini İŞKUR fonundan karşılıyoruz. İŞKUR aracılığıyla alınıyorsa. Sonrasında da yüzde 50'ye iniyor, sonra yüzde 25'e iniyor. İŞKUR'un 3 yıllık destekleme programı var. Bazı vakıflarla derneklerle ya da uluslararası kuruluşlarla küçük küçük projeler de yapmıştık. Doğumdan sonra ayrılıp da işe dönenler için de özel sektör bazı avantajlar sağlıyordu, biz de bazı desteklerde bulunuyorduk. Mevcut durumda son bir yılda istihdama girmemiş bir kadını, bir işveren işe alırsa belli avantajları var. İlave istihdam olarak alırsa çok daha uzun süre avantajları var."

Askerlik borçlanmasına benzer "doğum borçlanması" önerisi

Doğum borçlanmasının en azından bir çocuk için gelmesini öneren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise erkeklerin sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreyi borçlanabilirken, kadınların sigortalılık öncesinde yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamadığına dikkati çekti ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Sigorta Primleri Genel Müdürü Alıç, 2017'den bu yana "doğum borçlanması" konusunda bir çocuk için bu tür çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bir istisna var, bu çok bilinmiyor. Kanundaki hüküm şu; 'sigortalı kadının' dediği için kısa veya uzun vadeli sigorta kollarından tescil edilmiş olmasının bir ehemmiyeti yok. Diyelim ki stajyer olarak bir yerde görev aldı, staj sebebiyle sigortalılık başlangıcı oldu, aradan 5 yıl geçti, bu arada evlendi, çocuğu oldu, 5 yıl sonra ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından tescil kaydı yapıldı, biz o 5 yıl sonraki tarihi değil, staj başlangıcı sebebiyle sigortalılığı esas alarak aradaki o süre için doğum borçlanması imkanı verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women–Up) hakkında bilgi veren Alıç, komisyon üyelerinin projeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Başvuruların gelecek günlerde açılacağını belirten Alıç, "4 bin kadın girişimciyi belirleyeceğiz. Bunların yedeklerini de belirleyeceğiz. Kadın girişimciler, bir önceki yıldaki sigortalı sayısına ilave olarak bir kadını dahil etmesi durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65'i oranında doğrudan hibe vereceğiz, Avrupa Birliği bütçesinden ve devlet katkısı olarak. Teşvik uygulamalarından da yararlanan bir işveren için ilave istihdam şartı taşıdığından dolayı 18 ay primi devlet tarafından ödenecek, vergisi Hazine tarafından karşılanacak. Ücretini de bu kapsamda projeden sağlarsak, ilave istihdam olarak işe aldığı bir kadının tüm işçilik maliyetini neredeyse devlet ve proje kapsamında biz karşılamış olacağız." ifadesini kullandı.

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