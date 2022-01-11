TBMM Genel Kurulu toplandı

ŞANLIURFA (AA) - Tbmm Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'ın sorunları", CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Tarımsal destekleme ödemeleri" ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay "Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Barış Harekatı Bölgesinde meydana gelen patlama sonucunda üç askerin şehit edilmesine" ilişkin konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanlarıyla verdiği mücadelesini terör örgütlerinin yaşadığı korkudan herkesin anladığını belirterek "Terör örgütlerini kaynağından kurutmak için tezkereye gerek yok mu? 'Kandil'i bombalayacağız' dediniz, Kandil'i tezkeresiz mi bombalayacaksınız?" diye konuştu.

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatan Özkan,"15 Temmuz'da Genel Başkan'ınız neredeydi? Genel Başkanınız neden sizi Meclis'te yalnız bıraktı? FETÖ acaba Bay Kemal'in önünde neden tankları çekti?" ifadelerini kullandı.

Hükümetin icraatlarını anlatan Özkan, sadece son bir haftada Konya ile Karaman arasındaki yolun açıldığını, ekonomide destansı çalışmaların yapıldığını, ihracatın 225 milyar doları bulduğunu, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın kullanım onayı aldığını, Togg'un marka lansmanını gerçekleştirdiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise TBMM'nin taziye çadırı olmadığını, terör üzerinden muhalefete çamur atılarak Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik durumun üstünün örtülmeye çalışılmasından kimseye ekmek çıkmayacağını kaydetti. "IŞİD askerimizi diri diri yakarken siz neredeydiniz?" sorusunu soran Altay, Suriye'nin doğusunda Rusya, merkezi yönetim ve IŞİD'in, batısında ABD ve PYD'nin olduğunu, Türkiye'nin ise bölgede olmadığını savundu.

Altay, "15 Temmuz'da Genel Başkanımız, İstanbul'daydı uçak da yoktu. Sizin o dönemki başbakanınız havada tur atıyordu, neden aşağı inmemiş? Siz, dönemin başbakanının nerede saklandığına bakın. Şehitlerimizi istismar etmeyin. Onlar için topladığınız 350 milyon lira para nerede? Neden hak sahiplerine bu para ödenmiyor? FETÖ borsasından kimler ne kadar para aldı? Meclisin bunun bilmesi gerekir." diye konuştu.

Engin Altay, devleti soymanın sadece Türkiye'de ticari sır sayıldığını, 20 Aralık gecesindeki kur borsası marifetiyle kimlerin bir gecede milyarlarca lira kazanç elde ettiğinin araştırılarak ortaya çıkarılmasını istedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Merkez Bankasındaki döviz kaynaklarının birilerine peşkeş çekildiğini, bu konuda hükümetin bir açıklama yapması gerektiğini ileri sürdü. Türkiye'deki mültecilerin sorunlarına da değinen Oluç, mültecilerin sürekli şiddetin hedefi olduğunu ve ırkçı saldırılara maruz kaldığını iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında şehit olan üç askere Allah'tan rahmet yaralı askerlere şifa diledi. Doğalgaza yapılan zamlara da değinen Dervişoğlu, bir milyon ailenin kışın ısınamadığını, hükümetin ciddiyetle davranarak ortaya çıkan mağduriyeti gidermesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında PKK ve PYD tarafından şehit edilen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere şifa diledi. Akçay, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin atılan adımları gururla takip ettiklerini dile getiren Akçay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Mesleki Eğitim Merkezleri Projesinin" önemli bir proje olduğunu vurguladı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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