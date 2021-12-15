TBMM Genel Kurulu'nda 'sataşma' ve 'el hareketi' tartışması

Tbmm Genel Kurulu'nda, 2022 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde CHP ile MHP arasında, 'sataşma' nedeniyle, AK Parti ve CHP arasında ise 'el hareketi' nedeniyle tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgi başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi maddelerini görüşmek üzere toplandı. Hükümet adına görüşmelere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı.

Tartışmaya Grup Başkanvekilleri de dahil oldu. Oturuma birkaç kez verilen araların ardından görüşmelere devam edildi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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