TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Kurulu'nda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP'li Özgür Özel ile MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Yumruklaşmaya varan tartışmada oturuma ara verildi.

Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP'li Özgür Özel ile MHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulunda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kanun teklifinin temel kanun teklifi olarak görüşüldüğünü ve kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel'e tepki gösterdi. CHP milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

YUMRUKLAŞMA YAŞANDI

Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim sırasında her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.

Kaynak: İHA