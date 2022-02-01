Tbmm Genel Kurulu'nda 'iklim değişikliği' raporu görüşüldü

Tbmm Genel Kurulu'nda, iklim değişikliğine ilişkin hazırlanan rapor görüşüldü.

Tbmm Genel Kurulu'nda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu'nun raporu görüşüldü. Siyasi partilerin temsilcileri söz alarak rapor hakkında görüşlerini dile getirdi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinin insanlık için büyük bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Küresel iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenecek olan ülkelerin başında Türkiye'nin de olması gerek küresel iklim değişikliğine gerekse çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olmamızı emretmektedir. Çevre duyarlılığı günümüzde bir çevre bilinci oluşturmak için ihtiyaçtır. Zaten biz Türklerin yaşam tarzında ve uygarlığında ağaca, doğaya, suya, havaya, çevreye ve hayvanlara bütünüyle korunması gereken bir değer, yaşam döngüsünün bir aşaması olarak bakılması esastır" dedi. Çelik, Paris İklim Anlaşması'nın, küresel iklim değişikliği yönünden önemli bir uluslararası hukuki metin olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlaşmaya Türkiye'nin de onay vermesi olumludur" değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, AK Parti iktidarlarının baraja verdiği öneme dikkat çekerek, "Daha önce 76 şehirde su yoktu. Biz bütün Türkiye'de, 81 ilimiz ve ilçelerin tamamında büyük bir eylem planı hazırladık, İçme Suyu Eylem Planı. 30, 40, 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını belirledik ve şu ana kadar 289 içme suyu tesisini tamamladık. Şu ana kadar bunlar olmasaydı çok daha büyük felaket olacaktı. 5 bin 249 tane taşkın koruma tesisiyle bir rekora imza attık" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,