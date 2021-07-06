TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu saray muhabbeti üzerinden yürütülen tartışmalar; bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel, şahsi malı değil, buralar devlete ait.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu saray muhabbeti üzerinden yürütülen tartışmalar; bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel, şahsi malı değil, buralar devlete ait. Mesela Marmaris diyorsunuz; burası Turgut Özal döneminde yapılmış, daha sonra da yine Cumhurbaşkanlığı makamı için yenilenmiş bir yerden bahsediyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli'nde yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin yakılarak öldürüldüğünü belirterek, "Hiç kimse düşüncesi ya da fikri nedeniyle böyle bir olaya maruz bırakılamaz, hiçbir gerekçe böylesine insanlık dışı bir vahşeti haklı gösteremez." diye konuştu.

Başbağlar katliamını da anımsatan Türkkan, 33 sivil vatandaşın teröristlerce katledildiğini vurgulayarak, "Başbağlar'da sıkılan kurşunların adresi tek tek canlarımız değil, vicdanlarımızdı, insanlarımızdı, bütün milletimizdi. 28 yıl önce terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam yapıldığına işaret eden Türkkan, "Emeklilerin alacağı zam ne kadar, 8,45. Emeklilere yaptığınız o zam şimdiden eridi zaten." değerlendirmesinde bulundu.

"Teröristin dini, dili, ırkı, mezhebi bulunmamaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Urumçi Olaylarının 12. yılında, şehit edilenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümüne ilişkin de Bülbül, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızı korku ve dehşet iklimine sokmak ve bölge insanını sindirmek maksadıyla yapılan bu saldırılar, terör örgütünün asıl düşmanının ve hedefinin bölge insanı olduğu, bu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmesinin kendileri açısından en büyük tehdit olarak algılandığı açıkça görülmektedir." görüşünü paylaştı.

Bugüne kadar kadın, çocuk, yaşlı demeden, acımasızca ve alçakça bu tip saldırılarda toplam 6 bin sivil vatandaşın hain terör örgütü PKK tarafından katledildiğini anlatan Bülbül, "Teröristin dini, dili, ırkı, mezhebi bulunmamaktadır. İnsanların en vazgeçilmez hakkı olan yaşam haklarını canice elinden alan, başta PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C olmak üzere, bütün terör örgütlerini şiddetle lanetlediğimizi buradan ifade ediyor, aziz şehitlerimize bir defa daha Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"Vekilimiz derhal serbest bırakılsın ve Meclis'e geri dönsün"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Aziz Nesin'i ve Kutlu Adalı'yı ölüm yıl dönümlerinde andı ve Kutlu Adalı cinayetinin aydınlanması taleplerini yinelediklerini söyledi.

Vedat Aydın'ın JİTEM tarafından öldürüldüğünü ileri süren Beştaş, "Vedat Aydın cinayeti rahatlıkla aydınlatılabilirdi ama iktidarlar bu cinayetin aydınlatılmasını istemedi ve zaman aşımına uğratılması için özel bir çaba sarf etti." görüşünü ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi'nin, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için ihlal kararı verdiğini hatırlatan Beştaş, Gergerlioğlu'nun bir an önce yeniden yargılanması, beraat etmesi ve Meclis'teki yerine dönmesi gerektiğini savundu.

"İstanbul'daki sarayların tamamını, seçilen cumhurbaşkanının elinden geri alacağız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Aziz Nesin'i ölüm yıl dönümünde anarak, "Aziz Nesin, bulunduğu Madımak Oteli'nden sağ kurtulan aydınlarımızdan biriydi. Ama o, 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı'nda vahşice katledilen aydınları öbür dünyada çok bekletmedi, onlara ulaştı. Nereden, kimden gelirse gelsin, hangi maksatla olursa olsun teröre karşı CHP her zaman aynı refleksi göstermiştir. Madımak Katliamı'nın failleri ve müsebbipleri de Erzincan Başbağlar Katliamı'nın failleri ve müsebbipleri de aynı merkezden emir ve komuta almışlardır. Değilse bile ikisinin yaptığı da Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne büyük, ağır bir kasttır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tasarruf tedbirleri" genelgesine ilişkin Altay, "Uçan sarayımız, yüzen sarayımız, kışlık, yazlık saraylarımız yetmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na. TBMM'nin uhdesinde Milli Saraylar Dairesine bağlı İstanbul'da 12 tane köşk, konak bunları da aldı. Bu saray merakını anlamak mümkün değil. İlk seçimlerden sonra TBMM, başta Milli Saraylar Dairesine bağlı İstanbul'daki sarayların tamamını, tabi Tayyip Bey o zaman Cumhurbaşkanı olmayacak, seçilen cumhurbaşkanının elinden geri alacağız." diye konuştu.

Altay, Cumhurbaşkanlığına 54 milyon liraya 3 otomobil alındığı iddiasını yineleyerek, bunun ardından "tasarruf" denilmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede yarattığı "harami tipleri" olduğunu ileri süren Altay, "Bu kadar çok harami üreten, türeten Sayın Cumhurbaşkanımızın, şimdi milletten tasarruf istemeye hakkı yoktur. Şu haramilerin musluklarını kesse, millet bu ülkede güle oynaya geçinir." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerinde paranın ticaretten, Türkiye'de ise siyasetten kazanıldığını iddia eden Altay, "Bu demektir ki siyaset üzerinden millete çökülüyor." dedi.

Şişli Etfal Dayanışması Platformu'nun bugün Meclis'i ziyaret ettiğini anlatan Altay, hastane arazisine kule yapmak için Şişli Etfal Hastanesinin yerinden, yenilemek yerine taşınmasını kabul etmediklerini dile getirdi.

Ünal ve Altay arasında "kişisel kavga" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Başbağlar Köyünde, PKK terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, katledilen 33 vatandaşı rahmetle andı.

Emekli maaşlarına yapılan zammı eleştirenlere Ünal, "Bu, yılın ilk 6 ayı için düzenlenen zamdı. Dolayısıyla emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik." yanıtını verdi.

Ünal, ocak ayından bugüne toplamda 40 bin müzisyene 270 milyon lira destekte bulunduklarını hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın iddiaları üzerine ise Ünal, şunları kaydetti:

"Biz artık bunlara cevap vermekten yorulduk ama CHP, bunları tekrar etmekten yorulmadı. İnsanoğlu, dünyayı algıladığı biçimde ifade eder. Dolayısıyla bizim ifadelerimiz, gerçekliğin kendisi değil, bizim ifadelerimiz, olan biten şeyleri algılama biçimimizden ibarettir. Bunları, biz kendi gerçekliğimiz olarak değil, CHP'nin Türk siyasetini okuma biçimi olarak görüyorum. '54 milyon TL'ye alınan araçlar' gibi bir ifade kullanıldı. Biz, en az 10 defa böyle bir araç alımının olmadığını, bunun mutat 3 yılda bir yenilenen kiralamalardan ibaret olduğunu ifade ettik ama bu benzeri şeyler tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Bu, bir iletişim stratejisi. Sistematik olarak devam ettiriliyor. Biz de bunun bilincindeyiz."

Ünal'ın "Biz burada millete ait bir zamanı kullanıyoruz. Kullandığımız bu zaman, şahsımıza, kişisel kavgalarımıza ait değil. Bu zaman, milletin kendisine aittir." ifadelerine Altay, yerinden söz alarak, "Marmaris'te yapılan yazlık sarayın, millet bu kadar fakruzaruret içindeyken, yeni bir saray yapılmasının doğru olmadığını söylemek, kişisel kavga değil, benim görevimdir." yanıtını verdi.

Ünal ise, "Bu saray muhabbeti üzerinden yürütülen tartışmalar; bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel, şahsi malı değil, buralar devlete ait. Mesela Marmaris diyorsunuz; burası Turgut Özal döneminde yapılmış, daha sonra da yine Cumhurbaşkanlığı makamı için yenilenmiş bir yerden bahsediyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz