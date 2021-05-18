TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Balta, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan milli mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürdüğünün altını çizen Balta, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Devlet olarak, tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağız ve bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Balta, gençlerin de milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmesi, 19 Mayıs ruhunu anlaması, benimsemesi ve sorumluluğunu üstlenmesinin gelecek için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Trabzonlu hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı