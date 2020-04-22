TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, oda başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, kentteki oda başkanları ile bir araya geldi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, kentteki oda başkanları ile bir araya geldi.

Balta, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Hacısalihoğlu, Kovid-19 salgınının sektörel etkilerine ilişkin bugüne kadar anketler veya kendilerine iletilen sorunlarla ilgili 98 maddelik rapor hazırladıklarını belirtti.

Raporu, TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara ilettiklerini vurgulayan Suat Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız iş dünyasından gelen taleplerle ilgili ivedilikle çözüm üretmeye çalışıyor, gerekli destekleri çıkarıyorlar. Çözülemeyen talepleri de takip ediyoruz, gerekirse yeniden iletiyoruz. Bölgede özellikle üretim, tarım ve turizm alanlarında ciddi önlemler alınması gerekiyor. Trabzon ve bölgede bu 3 konuda uzun süreli bir projeksiyon yapılmalı ve önlemler ona göre alınmalı."

Hacısalihoğlu, özellikle kamu bankalarının özel sektöre yönelik kredileri ve Kredi Garanti Fonu kefaletinin artırılmasının bir nebze olsun rahatlamaya yol açtığına dikkati çekerek, birçok sorunun çözüme kavuşması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hükümetin aldığı kararların sahadaki yansımalarını önemsediklerini vurgulayan Muhammet Balta ise çözüm odaklı kararlar alınması için çaba sarfettiklerinin altını çizdi.

Balta, bu süreçte TBMM'nin önemli bir mesai ortaya koyarak sorunları aşmaya yönelik tedbirler konusunda üzerine düşeni yaptığını, katkı vermeye de devam edeceğini belirterek, "Amacımız Kovid-19 salgınından ekonomimizi, iş dünyamızı, esnaf ve sanatkarımızı en az hasarla çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Muhammet Balta, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı da ziyaret etti.

Kara'nın yanı sıra TESOB'a bağlı bazı oda başkanları ile de görüşen Balta, burada da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA