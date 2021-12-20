TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti
AA / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyaretinde başkent Üsküp'teki birçok tarihi mekanı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyaretinde başkent Üsküp'teki birçok tarihi mekanı ziyaret etti.

Üsküp'ün merkezindeki Makedonya Meydanı'nı gezen Şentop ve beraberindeki heyet, tarihi Üsküp Taşköprü'nün üzerinden geçti.

Ardından Eski Üsküp Çarşısı'na gelen Şentop, tarihi sokaklarda esnafla sohbet etti.

Çarşıdaki Murat Paşa Camisi, Çifte Hamam, Sulu Han ve Yiğit Paşa Türbesi'ni de ziyaret eden Şentop, tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki parlamento heyeti ile Üsküp'e gelen Şentop, yarın Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda da öğrencilerle bir araya gelecek.

"21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına iştirak edecek Şentop, burada da konuşma yapacak.

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."

 Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Furkan Abdula - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title