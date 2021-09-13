TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Heyetler arası görüşme Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi Ivica Daçiç ve beraberindekilerin TBMM'yi gezmesi Ivica Daçiç'in FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bırakması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan...
Heyetler arası görüşme
Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi
Ivica Daçiç ve beraberindekilerin TBMM'yi gezmesi
Ivica Daçiç'in FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bırakması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi. (2)