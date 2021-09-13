TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2) - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Heyetler arası görüşme Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi Ivica Daçiç ve beraberindekilerin TBMM'yi gezmesi Ivica Daçiç'in FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bırakması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan...

Heyetler arası görüşme

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması

Toplu fotoğraf çektirilmesi

Ivica Daçiç ve beraberindekilerin TBMM'yi gezmesi

Ivica Daçiç'in FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bırakması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi. (2)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2)
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (2) - Haberler
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