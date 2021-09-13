TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1) - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

AA / Buket Güven - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i karşılaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in görüşmesi Heyetler arası görüşmeden görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i karşılaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in görüşmesi

Heyetler arası görüşmeden görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi. (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1)
AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1) - Haberler
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