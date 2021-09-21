TBMM Başkanı Şentop Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar

GRANADA (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Granada Ulu Camii'ni ziyaret ederek Müslüman temsilciler ile görüştü. Ulu Camii Vakfı Başkanı Umar Del Pozo'dan cami hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, Muhammed Esed'in kabrini ve El Hamra Sarayı'nı da ziyaret etti. Şentop, Granada'nın İslam medeniyetinin tarihinde önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Özellikle sanat, kültür ve ilim bakımından çok önemli bir merkez. Kurtuba'da mesela İbn-i Rüşt'ün heykeli var dedi.

Kültür ve medeniyetlerin birbirlerini tamamlayan, birbirlerine katkıda bulunan unsur olduğunu kaydeden Şentop, Bunları yok saymak çok yanlış. Bazı batılı bilim adamlarının, tarihçilerin yaklaşımlarında İslam kültür ve medeniyetinin ilim ve felsefeye katkılarını yok sayan ve doğrudan güya kendilerini eski Yunan filozoflarına bağlayan yaklaşımlar var. Tabi bunlar tarihi gerçekleri örtmeye çalışan yaklaşımlar ama bu mümkün değil diye konuştu.

'ÖNEMLİ MÜSLÜMAN NÜFUSU AVRUPA'DA YAŞIYOR'

İspanya ve Türkiye arasında, daha önce İspanya Başbakanı Zapatero ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Medeniyetler İttifakı' projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Şentop, Avrupa'da biraz göç baskısıyla da ortaya çıkan bir yabancı düşmanlığı, belki bunun daha somut hali İslamofobi toplumsal hayatta ciddi bir tedirginlik doğurur. Artık küreselleşen dünyada sadece paranın ve üretilen materyallerin, eşyanın serbest dolaşımı değil insanların ve insanlarla beraber kültürlerin, inançların serbest dolaşımı söz konusu. Böyle bir dünyada İslam düşmanlığının hiç kimseye faydası olmadığı gibi toplumsal huzuru ve barışı bozacak bir husus olduğunu ifade etmek isterim. İslam, uzun yıllar, yüzyıllarca Avrupa'nın bir parçasıdır. Hem doğuda hem batıdan hala çok önemli bir Müslüman nüfusu Avrupa'da yaşıyor dedi.

'FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞADILAR'

Meclis Başkanı Şentop, Avrupa'da 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı kültürlerin bir arada yaşadığını belirterek, Bu bakımdan Avrupa'daki paradigmanın farklı inanç ve kültürlere yaklaşımının test edildiği bir dönemdeyiz. Halbuki bizim coğrafyamızda Osmanlı döneminde tarihte çok farklı inanç grupları, farklı kültürler bir arada yaşadılar. Aynı toplum içinde yaşadılar, komşu olarak yaşadılar. Bunları yaşatan bir kültür ve medeniyetin, farklı inanç guruplarını bir arada yaşatan bir medeniyetin çocukları olarak biz bunu biraz daha garip karşılıyoruz. Bir arada yaşamayı hepimiz öğrenmeliyiz diye konuştu.

El Hamra Sarayı'nı ilk gördüğünde neler hissettiğinin sorulması üzerine Şentop, Tabi bu tarihi bir mesele şüphesiz. Hisler, duygular belki ifade edilebilir; ama tarihin işleyişi de böyle bir şey. Kuran-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, 'Günleri insanlar arasında döndürürüz' diyor. Zaman zaman bazı grupların, kültürlerin öne çıktığı, görünür olduğu bazılarının arka plana düştüğü daha sonra bazılarının öne çıktığı başkalarının arka plana düştüğü dönemlerdir. Tabi insanlar olarak şüphesiz bu birikimi dikkate almak, değerlendirmek ve ondan istifade etmek durumundayız dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri