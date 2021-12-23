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PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

AA / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç tarafından uğurlanması TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti PODGORİTSA (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ'da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda hareket etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç tarafından uğurlanması TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ'da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda hareket etti.

Şentop'u Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve diğer yetkililer uğurladı.

Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi çalışma ziyaretinin ardından Karadağ'a gelen Şentop, burada Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç ve Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya gelmişti.

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

PODGORİTSA - TTBMM Başkanı Şentop, Karadağ'dan yurda hareket etti

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AA / Furkan Abdula - Son Dakika Haberleri

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