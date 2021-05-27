TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Halkın hür iradesiyle seçtiği iktidarlara karşı dış mihrakların, askerlerin, atanmışların farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar belki de gerçek bir savaştan daha fazladır" dedi.