TBMM Başkanı Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü.

TBMM İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMM Başkanı Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüşerek yaşanan aşırı yağışlar ve sel felaketinin son durumu hakkında bilgi aldı. Şentop, felaketten etkilenen illerdeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin her zorlukta olduğu gibi bu zor zamanda da her türlü desteği verdiğini söyledi. Vatandaşların müsterih olmalarını, bu zorluğun da üstesinden gelineceğini ve Devletin yaraları en kısa sürede saracağını kaydeden Şentop, hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop, Bartın, Sinop ve Kastamonu Valileri ile görüştü - Haberler
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