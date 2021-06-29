TBMM Başkanı Şentop: "(4. Yargı Paketi) Belki perşembe veya önümüzdeki hafta da onun görüşülmesine başlanır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Meclis'te komisyondan geçti 4. Yargı Paketi. Bu hafta MKEK ile ilgili olan düzenleme görüşülecek, bugünden itibaren. İnşallah belki perşembe veya önümüzdeki hafta da onun görüşülmesine başlanır"

"(Yeni Anayasa çalışmaları) Bir takım temennilerden ibaret değil. Somut öneriler içeren metinlerin ortaya çıkması lazım"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş