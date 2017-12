TBMM Başkanı Kahraman, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Laricani ile Görüştü - İslamabad

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ile İran arasında geliştirilecek güçlü iş birliği, terör örgütlerinin bölgedeki emellerine ulaşmasını engelleyecektir." dedi.



Resmi temaslar için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" konulu konferans sonrasında, bazı katılımcı ülkelerin temsilcileriyle heyetler arası temaslarda bulundu.



Kahraman, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Laricani ile en son Asya Parlamenter Asamblesi'nin Genel Kurulu Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da görüştüklerini hatırlattı.



İslamabad'da tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kahraman, gerek ikili ilişkilerin, gerek bölgesel ve uluslararası konularda yaşanan gelişmelerin ülkeler arasındaki üst düzey temas ve ziyaretlere duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çekti.



İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda İslam dünyasının başta BM olmak üzere uluslararası platformlarda Filistin davasına ve Kudüs'e sahip çıkmak üzere iş birliği ve eş güdüm içerisinde hareket etme kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, "Filistin devletinin tanınması ve her sahada güçlendirilmesi için güçlü bir çağrıda bulunulmuştur. Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir vazifedir." diye konuştu.



Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin her geçen gün ivme kazandığını belirten Kahraman, özellikle ticaret, ulaştırma ve turizm alanlarında ilgili kurumların sık sık bir araya gelerek çalıştığından haberdar olduğunu dile getirdi.



Son dönemde Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği, uyuşturucu, yasa dışı göç ve terörizmle mücadelede iş birliğine yönelik somut adımlar atıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkelerimiz arasında geliştirilecek güçlü iş birliği, terör örgütlerinin bölgedeki emellerine ulaşmasını engelleyecektir. Nitekim Suriye'de ihtilafın neden olduğu şiddet sarmalı, DEAŞ ve PYD/YPG gibi terör örgütlerinin melce bulmasına yol açmıştır. DEAŞ'la mücadelede izlenen yanlış yöntemler neticesinde meydan bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye kalmıştır. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir. Bu örgüt sadece Türkiye'nin ulusal güvenliğine kastetmekle kalmamakta, aynı zamanda Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Bu örgütün izlediği ayrılıkçı gündemden ilk önce etkilenecek olan iki ülke siz ve biziz. Türkiye ve İran olarak bu konuda ortak tutum sergilemeliyiz."



İsmail Kahraman, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sadece Türkiye'yi değil Irak ve İran'a da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlattı ve bu örgütün kökünün beraberce kazınmasının önemine işaret etti.



İran ve Türkiye'nin bölgede iş birliği içinde olmasının, bölgenin güvenlik ve istikrarı bakımından önemli olduğunu vurgulayan Kahraman, bu hususta Türkiye ve İran'a önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.



"PKK ve onun kolları İran'da asla nefes alamayacaktır"



İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ise İsmail Kahraman ile son dönemde pek çok kez bir araya gelme fırsatı bulduklarını ve her görüşmede Kahraman'dan yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'un yaptığı Kudüs duyurusu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla gerçekleştirilen organizasyon sebebiyle de teşekkürlerini ilettiğini ifade eden Laricani, "Trump'un Kudüs kararı Filistin ve İslam dünyasına karşı oluşturulmuş bir komplo hareketiydi. Bu komployu başlatanlar, bunun failleri bana göre yenilmiş durumda." diye konuştu.



İran olarak Türkiye'yi bir komşu, bir kardeş halk olarak gördüklerinin altını çizen Laricani, şöyle devam etti:



"Bazı konularda aramızda farklılıklar bulunabilir ama biz bu farklılıkları diyalog vasıtasıyla çözüme kavuşturuyoruz. Astana'da Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği başarılıydı. Çabalarımızı bu yönde devam ettirmemiz gerekiyor. DEAŞ gerçekten zarar gördü, tahribata uğradı fakat terörizm tamamen yok edilmedi. Bu yüzden Astana sürecine devam etmemiz gerekir. Bir güvenlik iş birliği halihazırda formüle edilmiş durumda. Her türlü tezahürü ile terörizme karşıyız. Sizi şu konuda temin edebilirim; PKK ve onun kolları İran'da asla nefes alamayacaktır. Biz onlarla en ufak bir ilişki bile kurmuyoruz. Aynı zamanda Hakan beyle (MİT Müsteşarı) bu konuda ilişki içerisindeyiz, Genelkurmay Başkanı'yla da."



Laricani, PYD'nin Suriye'de bütünlüğü tehdit ettiği yönünde Türkiye ile aynı görüşte olduklarını ancak çözüm yolunu merak ettiklerini söyledi.



Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen referandum konusunda Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını ve bu iş birliğinin başarıyı getirdiğini anlatan Laricani, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin söylemlerinize katılıyorum ama çözüm nedir? Bana göre bu meselede bir çözüm sağlayacaksak Suriye'deki hükümetle çalışmamız gerekecektir. Sizden ricam bu konuyu askeri ve güvenlik makamlarında gündeme getirin ki bu konuda görüşmeler sürdürülsün." ifadelerini kullandı.



Laricani, Suriye'de PYD'nin faaliyet gösterdiği bölgede ABD ile iş birliğinin söz konusu olduğunu, Rakka'nın işgalinin ABD'nin yardımıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu ABD ile konuşup konuşmadığını bilmediğini belirten Laricani, "Bence ABD, PYD ile kısa vadede çalışmak istemiyor ve bu durum iş birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bana göre biz bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalışmalıyız. Bu meselede bir çözüm sağlayacaksak İran, Türkiye ve Suriye'nin güvenlik makamları bir araya gelerek bu meseleyi tartışmalıdır. Bu anlamda da sizinle her türlü iş birliğine açığız." diye konuştu.



Ekonomik iş birliği daveti



Türkiye ile İran arasındaki ekonomik alandaki iş birliğinin de iyi yönde seyrettiğini anlatan Laricani, yakın zamanda gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında da bu konunun gündeme getirildiğini aktardı.



Türkiye'deki işletmelerin İran'daki petrol ve doğalgaza yatırım yapmak istemeleri halinde iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Laricani, şunları kaydetti:



"Büyük yollar yapan, demiryolları inşa eden havaalanları kuran pek çok önemli şirketiniz bulunmakta, biz bunlarla da iş birliğine açık olduğumuzu duyurmak isteriz. Şu an İran'da bahsettiğim alanlarda gerçekleştirilen projelerin bazıları Ruslar bazıları ise Çin şirketler tarafından yürütülüyor. Başbakanınıza da bunu ilettim, Türkiye'deki bazı şirketleri bu alanlara sunacak olurlarsa onlarla da çalışmaya hazırız. Bu durum ilaç sektörü için de geçerli. Otel inşası için 10 projeyi Türk şirketlerine vermeye hazırız."



-"FETÖ mevcudiyeti sonlandırılsın"



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve beraberindeki heyet ile de bir görüşme gerçekleştirdi.



Kahraman, görüşmede, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün Afganistan'daki mevcudiyetinin sonlandırılmasını beklediklerini ifade etti.



İbrahimi de bu konuda Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.