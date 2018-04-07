TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Üyeleri Üreticiyle Buluştu

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri Adıyaman'da bağcılık ve üzüm sektöründe yer alan üreticilerle bir araya geldi.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Komisyon Sözcüsü Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Komisyon Üyelerinden Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer ile akademik ve uzman kişiler Adıyaman'a geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Ziraat Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ev sahipliğinde belediye konferans salonunda üreticilerle bir araya gelen komisyon üyeleri, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Toplantının açılışında konuşan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, üreticilerin ve çiftçilerin teklif ve önerilerinin raporlanarak istifade edileceğini kaydetti.

Komisyon 15'inci ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan İsmail Bilen, "Denizli'den başladık. Önceki gün Elazığ, bugün Adıyaman'da, buradan da Gaziantep, Kilis ve Mardin'e geçeceğiz. Özellikle üzüm ve sağcılık ile ilgili sorunlar var ise bu sorunlar ile ilgili değerlendirmeleri raporlandırıyoruz" dedi.

Başkan Bilen, üzümün faydalarından bahsederek, üzümün doğal bir şeker, besin değeri ve enerjinin yüksek bir gıda olduğuna işaret etti.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise açılışta yaptığı konuşmada, komisyon üyelerini Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, üreticiyle birebir sorunların konuşulacak olmasının çözüm odaklı olduğu ve varsı bir sorun daha kısada çözüleceğine dikkat çekti.

Komisyon Sözcüsü AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bağcılığın ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması için kurulan Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonuna 4 partinin de üye verdiği belirtti.

İbrahim Halil Fırat, sektörün sorunlarını özellikle üretici, çiftçiden dinlemek istediklerini ve bu yönde bir çok toplantılar yapıldığını ifade ederek, besin değeri çok yüksek olan üzümün, yaprağından, çekirdeğine kadar bir çok faydası olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'da Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bağcılık sektörünün yaygın olduğuna işaret eden Fırat, sektörün pazarlama mı yoksa üretimde mi sorunlar olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından üreticiler, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Adil Alan söz alarak sektörle ilgili görüşlerini paylaştı.

Gölbaşı ilçesindeki toplantı sonrasında Besni ilçesine geçen komisyon üyeleri, burada da mini bir toplantı yaptı. Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ve üreticilerle görüşen komisyon üyelerine, Başkan Sümer bağcılık ve üzüm ile ilgili dosya sundu. - ADIYAMAN