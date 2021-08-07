TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Akşener'e: "Tavrı çok incitici ve yanlış"
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Akşener'e: "Tavrı çok incitici ve yanlış"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Akşener'e: 'Tavrı çok incitici ve yanlış'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bartın programında bir vatandaşın eleştirileri üzerine size hakkımı helal etmiyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bartın programında bir vatandaşın eleştirileri üzerine size hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun" şeklindeki sözlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Sayın Akşener'in amcamıza karşı tavrı çok incitici ve yanlış bir tavır. Burada vatandaşlarımız yalnız değil. Siz buraya onlara hakaret etmek için, onları azarlamak için gelmediniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Ağustos Cuma günü Bartın'ın Kumluca beldesinde yaşlı bir vatandaşla girdiği diyalog sonrası TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç değerlendirmelerde bulundu. Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan yaşlı bir vatandaşın, "Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun" sözlerine karşı Akşener, "Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti" ifadelerinde bulunan yaşlı adama karşı Akşener, "Harika bunlar çok güzel yapılmış. ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum" dedi.

Yaşlı adamın "Sen hakkını helal edersin" demesinin ardından Akşener, "Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız" ifadelerinde bulundu. Yaşlı adamın tekrar, "Sen bana hakkını helal edersin" demesinin sonrasında ise Akşener, "Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun" şeklinde tepki gösterdi.

Akşener ile yaşlı vatandaş arasında geçen diyalogları değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Talihsiz bir olay gerçekten. Bir siyasetçinin eleştirilere açık olması lazım. Orada Bartın'daki yaşlı amcamız çok makul bir şekilde diyor ki, "Cumhuriyet Halk Partisi ile kol kola girmenizi doğru bulmuyoruz." Şimdi bu söz karşısında Genel Başkanın, Sayın Akşener'in amcamıza karşı tavrı çok incitici ve yanlış bir tavır. Burada söylediği sözler kabul edilemez. Oradaki amcamıza, "Size hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun!" şeklindeki ifadeler çok yanlış ifadeler. Özellikle, "Siz bana hakkınızı ödemeden ölemezsiniz!" şeklindeki cümlelerle hakarete varan ifadeler kuruyor. Bu gerçekten kınanacak bir durum. Bir siyasetçi için üzüntü verici bir durum. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Burada vatandaşlarımız yalnız değil. Her türlü eleştiriyi de yapacaklardır. Bartın'da ziyaret sırasında eğer gelmişseniz Bartınlı hemşehrilerimizi dinlemek için gelmişseniz onları dinleyin. Siz buraya onlara hakaret etmek için, onları azarlamak için gelmediniz. Dolayısıyla aslında bir özür dilese çok daha iyi olur" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Akşener'e: 'Tavrı çok incitici ve yanlış'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize

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