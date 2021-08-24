TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması

TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir. İşte bu ilhamdan, bu tarihten aldığımız güç ile TBB olarak başkanlarımızla birlikte kalkınma ve demokrasi yerelden başlar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde attığı tohumun Anadolu'ya yerel kalkınma olarak yansıdığını söyledi.

Yerel kalkınmanın baş mimarı olarak işaret ettiği Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, şöyle devam etti:

"Biz ebedi hayata inanıyoruz. Beşeri insanı, kamil yapan bu yolculukta eğer şehri özne yaparsanız buradan başarılı olursunuz. İşte o yüzden Hacı Bayram-ı Veli 'Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır' diyor. O yüzden şehir Medine'dir. Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki Yesrib'i, Medine yaparken gençlerin potansiyelinden, enerjisinden ve yüreğindeki imandan istifade etmiştir. İşte bu ilhamdan, bu tarihten aldığımız güç ile TBB olarak başkanlarımızla birlikte kalkınma ve demokrasi yerelden başlar diyoruz."

"Sesimiz kendi sesimiz, şehrimiz kendi şehrimiz olsun diyoruz"

Şehrin imarı sırasında neslin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, çocuk, aile, genç, insan ve çevre dostu şehircilik anlayışı kapsamında, fikir yarışmaları düzenlediklerini belirtti.

Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Hayırda yarıştılar. 200'e yakın projeyi getirdik, tematik çalıştık. 'Gençler bizden ne istiyor?' diye sorduk. Katılımcılık budur dedik. Onların istediklerini yapacak çalışmalar yaptık. Kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide ve edebiyatta çok güzel sonuçlar aldık. Bugün sizin ellerinizden belediye başkanlarımızın ödüllerini takdim edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde gençlere dair özel kurumsal kapasitemizi arttıracak daire başkanlığı kurduk."

Değerler eğitimini güçlendirecek ve insani değerleri yükseltecek çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, "O kadar büyük hedeflerimiz var ki bunu bütün Anadolu'ya hep birlikte yayıyoruz. Artık kendi hikayemizi yazalım. Sesimiz kendi sesimiz, özümüz kendi özümüz, şehrimiz kendi şehrimiz olsun diyoruz. Şehrimizin duvarını kendi medeniyet kodlarımızla hep birlikte örelim. Kalplerdeki taşları alalım, aşkla dolduralım. Şehirlerimizi gülistan edelim, dünyayı cennete dönüştürelim." dedi.

Şahin, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına destek verdikleri için fahri Gaziantepli ilan ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Ünal Karaman Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBB Başkanı Şahin, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:13:04. #1.14#

title