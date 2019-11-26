26.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Ak Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine, okuduğu ilahi ile damga vuran 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Tayyip dedemin geleceğini öğrenince, sabaha kadar uyumadım. Oraya gittim ve Tayyip dedemin bacağına sarıldım. Onu çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cuma günü Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken, hemen yanı başında ayakta duran Ak Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın, "Dede Selamün aleyküm" diyerek söze girmesi, Erdoğan'ın yanı sıra salondaki yüzlerce kişinin yüksek sesle gülüşmesine neden oldu. Belinay Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı söylediği ilahi ile de mest etti. Minik Belinay'ın "Selamün aleyküm, Aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an bir Allah'a inanan Müslüman'ım Müslüman" sözleri, cep telefonları ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgi gösterdiği Belinay Yıldız, İzmir'in Bornova ilçesindeki evinde o anları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'dede' diye hitap eden Belinay, "Dedemi çok seviyorum. Onun İzmir'e geleceğini öğrenince sabaha kadar uyumadım. Ben de gitmek istedim. Babaannem beni götürmek istemedi ama ben ısrar ettim. Dedemi görünce çok sevindim, sarıldım ona ağlaya ağlaya 'Tayyip dede' dedim. Onu özledim. Sonra yanına oturdum ve öğrendiğim ilahiyi okudum. Yanağımı okşadı, çok mutlu oldum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda izlediğinde, ekrana sarıldığını ifade eden Belinay Yıldız, "Onu çok seviyorum. Dedemi tekrar görmek istiyorum. O benim en büyük dedem. Onu çok seviyorum. Dünya lideri dedem. En büyük lider" diye konuştu.'TAYYİP DEDE DİYEREK BACAKLARINA SARILDI'Emre Yıldız (31) ile Reyhan Yıldız'ın (28) iki çocuğundan büyüğü olan Belinay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Fatma Yıldız, torununun o anda yaptığı hareketle herkesi şaşırttığını kaydetti. Yıldız, "Aniden bir refleksle elini tutarak bunu söylemesi bizi de şaşırttı. Belinay, Reis sevdalısı. Cumhurbaşkanımızın geleceğini duyunca, 'Babaanne ben de geleceğim' dedi. Ben, ona yorulacağını ve gelmemesi gerektiğini söyledim ama çok ısrarcı oldu. Cumhurbaşkanımızı görünce 'Tayyip dede' diye bağırarak bacaklarına sarıldı. Cumhurbaşkanımız da yanına götürdü. Cumhurbaşkanımız konuşurken araya girmesi, onu da şaşırttı. Güldü. Sonra selam vermeye başladı. Sağ olsun çocuk sevdalısı. Çocuklara karşı büyük bir sevgisi var" diye konuştu.Kendisinin de o anda büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Fatma Yıldız, "Televizyona çıktığında, 'Susun, dünya lideri Tayyip dedem çıktı. Siz bilmiyor musunuz, anlamıyor musunuz' diyor. Bizi susturup kendisi dikkatli bir şekilde dinler. Bu aileden gelen bir sevgi. Hepimiz liderimize ayrı sevdalıyız. Yok böyle bir lider. Böyle biri dünyaya gelmez bile. Böyle bir lider yok" dedi.

İlahiyi Belinay Yıldız'a kendilerinin öğrettiğini de söyleyen Yıldız, aile olarak Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA