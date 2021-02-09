Tayvan lideri Tsai'den "ABD ile ilişkiler hala sağlam" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayvan lideri Tsai'den "ABD ile ilişkiler hala sağlam" vurgusu

09.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:18
Tayvan lideri Tsai'den

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'de geçen ay gerçekleşen yönetim değişikliğine rağmen ilişkilerin sağlam olduğunu belirtti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'de geçen ay gerçekleşen yönetim değişikliğine rağmen ilişkilerin sağlam olduğunu belirtti.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Tsai, "Çin Yeni Yılı" dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Tsai, Tayvan'ın en önemli müttefiki ABD ile sağlam ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, Çin'le ilişkilere de değinen Tsai, Pekin yönetiminin anlaşmazlıkları çözme konusunda istekli olduğu sürece Tayvan'ın da eşitlik ve saygı çerçevesinde diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan lideri Tsai'den "ABD ile ilişkiler hala sağlam" vurgusu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:19:35. #1.14#
title