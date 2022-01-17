Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişirenler, uzmanları ayağa kaldırdı: Öldürür - Haberler
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Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişirenler, uzmanları ayağa kaldırdı: Öldürür

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerde, soğuk algınlığını gidermek isteyenler, tavuk etlerini pişirmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu dökmeye başladı. Ancak uzmanlar, bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkiler doğurabileceğini ifade etti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs başta olmak üzere diğer gribal enfeksiyon vakalarında da ciddi anlamda yükseliş meydana geldi. Özellikle şiddetli soğuk öksürüğü bulunan çok sayıda kişi, buldukları yeni yöntemi sosyal medyada paylaştı.

TAVUĞUN ÜZERİNE SOĞUK ALGINLIĞI ŞURUBU DÖKTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tavukların pişirilmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu döküldüğü görüldü. Bu kişiler, uyguladıkları yöntemin soğuk algınlığını giderdiğini savundu. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.

"ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİ OLABİLİR"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan uzmanlar, yapılanın kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkileri olabileceğini vurguladı. İlaç üzerindeki kimyasalların, sıcakla birlikte tavuğa karışacağını belirten uzmanlar, bu yöntemin uygulanmasının sonlandırılmasını önerdi.

Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişirenler, uzmanları ayağa kaldırdı: Öldürür

Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişirenler, uzmanları ayağa kaldırdı: Öldürür

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Tavuk, Yaşam, Dünya, Haber

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